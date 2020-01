Un hombre finge estar muerto para salvar su vida cuando un tigre se abalanza sobre él

La presencia de animales salvajes cerca de los pueblos en India es algo más común de lo que parece. Ya ha habido algún que otro accidente con elefantes, y parece que los tigres no son un caso diferente. Y si no que se lo digan a un hombre que casi no sale vivo del ataque de uno de estas feroces bestias en la ciudad de Tumsar, en el estado de Maharashtra.

Parveen Kaswan, explorador y miembro del servicio forestal de India, compartió el vídeo del momento en Twitter, unas imágenes que quitan el aliento a cualquier persona. Otro usuario contestó con el vídeo completo donde se ve cómo un tigre de Bengala aterrorizó a un grupo de personas que se encontraban en la zona. Unos corrían, otros se subían a los árboles para salvar su vida, pero uno de ellos no consiguió escapar del tigre y el felino se abalanzó sobre él.

El hombre, demostrando valentía, una velocidad de reacción envidiable y una mente muy fría, fingió que estaba muerto para que el tigre no le atacara. La víctima tenía al animal encima, pero se quedó tumbado en el suelo y no intentó resistirse.

Las personas allí presentes comenzaron a gritar al tigre hasta que huyó a un bosque cercano sin atacar a nadie más. Afortunadamente, el hombre logró salvar su vida gracias a su inteligente estrategia.

Al menos tres personas resultaron heridas en este suceso, pero ninguno de gravedad. Sin embargo, tuvieron más suerte que otros, como la muerte de una mujer de 42 años el pasado 24 de enero por el ataque de un tigre en un bosque de Brahmapuri; o el hombre de 35 que falleció tras encontrarse con varios tigres en el estado de Madhya Pradesh.