"Un extraño me dijo que me parecía a su hija y descubrí que era mi hermana": la increíble historia de Luciana y Lucilene

Luciana es una enfermera brasileña de 36 años que cuando tenía 8 meses, fue entregada por su madre en adopción a unos vecinos. La mujer no podía hacerse cargo de la pequeña y no tuvo otro remedio. A los 9 años, Luciana se enteró de que era adoptada.

Tal y como recoge en un reportaje la BBC, Al año siguiente, conoció a su madre biológica, que le reveló que dos años después de haber nacido ella, tuvo otra hija y también la dio en adopción, por los mismos motivos que en su caso. Pese a que siguió manteniendo un contacto más o menos continuado con su madre biológica,

Pasaron los años y Luciana empezó a trabajar como enfermera. En una ocasión dio con un paciente que empezó a decirle que "se parecía mucho a su hija pequeña". La enfermera no le dio importancia al principio, pero el paciente insistía una y otra vez con la misma idea.

Intrigada, Luciana le hizo algunas preguntas y el paciente reveló que su hija pequeña era adoptada, porque su madre biológica no podía mantenerla. Le dijo que vivía con su madre en una localidad de Sao Paulo llamada Cachoeira Paulista: la misma a la que se fue a vivir la madre de Luciana cuando la dio en adopción. Fue entonces cuando la enfermera lo tuvo claro: "ella es mi hermana".

Cuando le dieron el alta, enfermera y paciente concertaron una cita para que Luciana pudiera conocer a la chica, de nombre Lucilene. En cuanto la vio, lo tuvo claro: "Me vi en ella cuando la miré. Tenemos características muy similares: la forma de hablar, la sonrisa y los mismos gustos. Nos abrazamos. Fue muy emocionante", declaró Luciana a la BBC.

Luciana concertó un encuentro entre Lucilene y su madre biológica, pero el encuentro no fue positivo porque Lucilene no perdonaba a su madre que la abandonara, de tal modo que no han vuelto a verse.

En cambio, Luciana y Lucilene no han perdido el contacto, el que lograron gracias a la casualidad.