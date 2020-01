Una tuitera se vuelve viral tras mostrar cómo quedó su peluche de Chewbacca, de 'Star Wars', después de lavarlo

Si existen las muñecas a las que se le pueden hacer peinados, es evidente que el resto de juguetes no están pensados para eso. Por ello, un peluche de Chewbacca, por muy sedoso y largo que tenga el pelo, no es adecuado para practicarle un cambio de look.

Así lo ha demostrado una tuitera, que se vio obligada a lavar su muñeco de Star Wars y el resultado no le convenció. Se quedó tan sorprendida (para mal) con cómo quedó el peluche después del lavado que lo compartió en Twitter y, con más de 16.000 retuits y más de 110.000 'me gusta', se ha convertido en todo un fenómeno viral.

Como se puede ver, el pobre Chewbacca de esta joven pasó de tener un pelo sedoso y liso a tenerlo encrespado y rizado. De hecho, al ondularse su cabello, quedó al descubierto su cara y parecía que el wookiee estaba constantemente embobado con la boca abierta.

¿Qué me has hecho, mujer? pic.twitter.com/QXxF3wFzIG — I fell in Dior (@LIRIO_AG) January 21, 2020

Pero la cosa no quedó ahí, pues la tuitera intentó arreglar el cambio de look del compañero de aventuras de Han Solo, pero quizá se pasó. Su pelo quedó tan liso que parecía que se había hecho un alisado japonés, y por mucho que intentara, el rostros de Chewbacca ya nunca volvería a ser el mismo.

Update: No pude hacer más.



Chewie sigue en shock. 😂 pic.twitter.com/e2Ef9OwBA9 — I fell in Dior (@LIRIO_AG) January 22, 2020

Como no podía ser de otra forma, los usuarios no aprovecharon solo para reírse o llorar el desastre que había vivido el peluche, sino que también publicaron sus mejores memes para sacarle su lado positivo a esta pérdida. Algunos incluso compararon su nuevo aspecto con el yeti, con el personaje de la serie Alf o con otra de las adorables criaturas de Star Wars, los Ewok.

Hazle un alaciado permanente, pobrecito 😁😂. pic.twitter.com/mif7Eq1XKs — Paloma 🇲🇽❤🇲🇽 (@Edalimx) January 22, 2020

😂😂😂😂llévelo al alaciado permanente, a su estética más cercana o de confianza 😅 pic.twitter.com/IDzXKABbFo — Miriam (@Mlagunascam13) January 22, 2020