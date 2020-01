Encuentra 43.000 dólares en un sofá de segunda mano y los devuelve a su dueña, cuyo abuelo los escondió allí en secreto

Un abuelo de Michigan (EE UU) se ha hecho viral en las redes sociales, donde está siendo elogiado tras su gran gesto de honestidad después de encontrar 43.000 dólares (casi 39.000 euros) en efectivo metidos en los cojines de un sofá de segunda mano que compró para su casa y buscar a su vendedor para devolverle todo el dinero.

Tal y como cuenta la NBC, Howard Kirby, de 64 años, compró un juego de sofá más otomana por 70 dólares en Habitat for Humanity, una tienda en la que suele adquirir artículos.

Después de algunas semanas en las que encontraba la otomana incómoda, él y su nuera decidieron desabrochar las fundas de los cojines y mirar dentro.

Entonces, se quedaron estupefactos al encontrar 43.000 dólares en efectivo dentro de una caja.

El hombre declaró a MLive que su reacción inicial fue quedarse con el efectivo, e incluso contactó a un abogado que le dijo que era legal quedárselo. Pero la fe de Kirby le hizo buscar al dueño original del sofá.

"Les pertenecía y me alegra haber podido devolvérselos"

"El Espíritu Santo vino y me dijo: 'no, realmente no es tuyo'", aseguró el abuelo. Así que rápidamente contactó con el establecimiento, que localizó a la persona que había donado los muebles, una mujer llamada Kim Fauth-Newberry. Después, el gerente de la tienda organizó un encuentro entre dKirby y Fauth-Newberry para que el primero le pudiera devolver el dinero.

La dueña original del sofá declaró a Associated Press que el sofá pertenecía a su abuelo, recientemente fallecido, y que este siempre pagaba las cosas en efectivo, por lo que tenía escondido el dinero ahí.

"Les pertenecía y me alegra haber podido devolvérselos", dijo Kirby, considerado un héroe por la tienda y por los usuarios de las redes sociales.