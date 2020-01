David, el hombre que se quedó atrapado en un bar de León, se grabó un vídeo: "No sé dónde estoy ni a quién espero"

El pasado sábado, David se quedó dormido por la "borrachera" en el baño de un bar de La Virgen del Camino, León. Al despertar, descubrió que el establecimiento ya había cerrado y se había quedado atrapado, por lo que llamó a la Guardia Civil para que le ayudaran.

El audio de la llamada se ha vuelto viral por lo surrealista que es la historia, e incluso el dueño del bar ha hablado con 20minutos. Pero además, parece que el propio David se grabó un vídeo en el momento de los hechos, imágenes que han trascendido hasta los medios leoneses.

"Pues sí, es bastante urgente. Me he quedado encerrado cagando en un bar y, como puedes comprobar, no hay nadie", comenzó a contar el hombre mientras mostraba el interior del local. "Esto es un bar, ¿ves? No sé dónde estoy y no sé a quién estoy esperando. No sé decirte dónde cojones irme a buscar, ni dónde cojones decirle a la 'poli' que estoy. Pero aquí estoy, en un bar cerrado".

"Son las 5 de la mañana, o las 6, o las 7, o las 8, y aquí estoy, en un puto bar cerrado y tirado yo solo. Espero que venga la 'poli' y me lleve para casa", concluyó.

Parece que este vídeo fue enviado a alguno de sus contactos, pues, según sus palabras, está pidiendo ayuda al destinatario de la grabación. Después, y por recomendación de unos amigos, llamó a la Guardia Civil y se relajó dentro del bar, pues se estuvo "tomando una caña" en la barra mientras hablaba con las autoridades por teléfono.

Una vez la Policía Municipal le sacó del local, David aseguró que vivía en Villaobispo y no sabía cómo había podido llegar hasta La Virgen del Camino, una localidad a 18 kilómetros de distancia.