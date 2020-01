Indignación con una mujer que obligó a un burro a 'beber' cerveza por la nariz como premio tras ganar una carrera

Una escena de maltrato animal ocurrido en el Festival del Mango, en Colombia, se ha hecho viral los últimos días en internet, donde la mayoría de los usuarios se han mostrado indignados y condenan lo ocurrido.

En ellas se ve a una mujer que porta un botellín de cerveza e intenta que el animal la beba. El burro se niega y ella introduce el líquido por los orificios de la nariz.

Todo ocurrió después de que el animal, llamado Muñeco, ganara la carrera que se hace cada año con motivo del festival y su dueña obtuviera 150.000 pesos colombianos (algo más de 40 euros), según informó el canal RCN.

La secuencia fue difundida por un usuario en Facebook, Jonatan Tatan, que hizo un llamamiento a diferentes autoridades y a los animalistas del lugar para terminar con este tipo de eventos. "Convirtieron un reinado que debe resaltar la riqueza agrícola, la belleza, la industria y la integración de los campesinos, en un infierno para nuestros hermanos animales", escribió Tantan.

También las autoridades han rechazado el incidente. "El gobernador @nicolasgarciab rechazo tajantemente el maltrato animal y anunció que esta misma semana impulsará la creación de un Instituto Departamental para la protección animal (...)", escribieron en la cuenta oficial de Twitter del departamento de Cundinamarca.

Por su parte, la autora de la desafortunada acción ha dado su versión de los hechos y ha pedido perdón. "Me invitaron a participar de la carrera de burros y acepté. Llevé al mío y ganó. Lo tengo hace 20 años. Como premio a veces yo me tomaba una cerveza y le dejaba a él un sorbito. Es la manera que yo lo consiento", dijo María Luisa a la amisora local Radio Guía. Según señala, su intención no era "causarle daño" al animal y no volverá a hacerlo.