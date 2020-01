Baby Yoda, de 'Star Wars', triunfa en las panaderías mexicanas como figurita del roscón de Reyes

El día de reyes se suele tomar, como su propio nombre indica, el roscón de Reyes. Este típico dulce, relleno de nata (u otros sabores) y adornado con la amada y odiada fruta escarchada, contiene en su interior, además de un haba, una figurita de un Rey Mago que te da el honor de ponerte una corona de plástico.

En México no utilizan la figura de uno de los monarcas que traen regalos, sino del niño Jesús, pero este año parece que otro personaje también se ha introducido también en sus dulces. Los días anteriores, se compartió por redes sociales una imagen de un roscón de Reyes muy galáctico, pues su protagonista era Baby Yoda, el exitoso jedi salido de la serie The Mandalorian de Disney+.

Se desconoce dónde vendían esta rosca tan especial, pero, según indicaron algunos medios locales, era una panadería de la ciudad mexicana de Guadalajara. Al parecer, según compartió Verne, la idea fue de un diseñador llamado Uriel. "Mi novia iba a hacer rosca de Reyes y no sabía dónde comprar los muñecos del niño Jesús. Recientemente adquirí una impresora 3D y quería usarla para ganar dinero", comentó el mexicano.

"Tecleé ‘bebé’ y me aparecieron las figuras de Baby Yoda. Me pareció buena idea, porque está muy de moda y para cambiar un poco la tradición por algo más nuevo y que a las personas les guste", explicó el diseñador, que asegura que encontró el modelo por casualidad.

Sin embargo, su idea inicial era vender varios roscones entre su familia y amigos, pero pronto le empezaron a llegar más encargos. "Conseguí un panadero que me va a hacer 40 roscas y las voy a vender entre mis amigos", comentó.

Uriel tardó en total unas 60 horas, pues estas figuras de 2,5 centímetros tardaron entre 30 y 35 minutos en ser impresas. "No quise tomar más encargos porque no me iba a dar tiempo, así que solo se quedó en un pequeño negocio", apuntó el diseñador mexicano.

Panaderías en Mexico están haciendo muñecos de baby Yoda para la rosca pic.twitter.com/q3WbYSKl8O — LETUITERO 🐻 (@Letuitero_) January 5, 2020

Sin duda, Uriel ha popularizado una gran idea, algo que seguro emularán muchos fans de Star Wars de cara al roscón de Reyes del año que viene.