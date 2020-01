'Con gordura', la parodia viral de 'Con altura' de Rosalía que triunfa tras las comilonas navideñas

Se terminaron las fiestas navideñas y, si has logrado sobrevivir -y si no, también-, es hora de ponerle un poco de humor a esos kilos de más que puede que hayamos ganado durante las copiosas comidasy cenas propias de estas fechas.

Quizá por eso se ha hecho viral en las redes sociales una parodia que representa a gran parte de la población estos días. Se trata de la versión más cómida de Con altura, el tema de Rosalía junto a J Balvin que tantas alegrías les ha dado a ambos en 2019.

Con gordura, que es como se ha renombrado al tema, trae expresiones tan hilarantes como "A mi no me gusta la verdura", "esto no lo quiero que lleva verdura", "los pepinos para tu tía la Pura" o "un bizcochito y chocolate, para ti la soja y el aguacate".

La canción, que hace un repaso de todos los tipos de comida de los que hemos abusado durante estos días, ya es uno de los primeros vídeos virales de este 2020.