Compra un ordenador por internet y descubre al repartidor pateando la caja en la puerta de su casa

Este jueves, un usuario de Reddit compartió su mala experiencia comprando un ordenador por internet. Pero no por la tienda en sí, sino por la forma en la que le llegó el paquete a través del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS).

Al ver que la furgoneta había llegado, el chico, que se llama Nick Verzilli, grabó desde la ventana al repartidor transportando su caja. Y, tal y como se puede ver en esta grabación y en la de la cámara de seguridad colocada en el porche de su casa, el trabajador no trató nada bien el paquete.

El hombre, con actitud de completa desgana, llevó el paquete desde su vehículo hasta la puerta dándole patadas. La caja apenas se levantó del suelo, pues, empujándola con el pie y arrastrándola con la mano, la transportó de una acera a otra. Finalmente, terminó cogiéndola para dejarla frente a la casa, aunque más que dejarla la lanzó.

El afectado subió el vídeo a Reddit y a YouTube con el fin de pedir consejo sobre cómo tratar esta situación y aclaró que no es la primera vez que sucede en su barrio. Al parecer, muchas personas en su calle tienen cámaras de seguridad por una serie de robos de coches que hubo en el pasado y, aunque el repartidor lo sabe, sigue comportándose así.

"He hablado con él en la vida real, mis vecinos han hablado con él directamente y también han presentado quejas formales en las que se nos dijo que hablarían con él sobre estas situaciones", aclaró Nick Verzilli en Reddit.

"No me voy a enfrentar de nuevo a él, es como castigar a un niño una y otra vez por una mala acción que se repite", añadió. "No voy a evitar que se dañe más (el paquete) cuando ya lo ha dejado caer. Prefiero evitarlo y volver a tratar el tema en los canales adecuados, quizá esta vez sea más grave".