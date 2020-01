El increíble cambio de aspecto de la gata callejera Kyra seis meses después de ser rescatada

Kyra era una gatita callejera que no lo pasó demasiado bien vagando sin hogar. Cuando sus dueños la encontraron, era un cachorro con heridas y en muy mal estado, con aparentes signos de maltrato. Pero ahora, 6 meses después, es más que evidente que su situación ha mejorado notablemente.

Según compartió el usuario IFadingLightI en Reddit, encontraron a Kyra en julio de 2019 y ese día su vida cambió para siempre. "Todo el mundo quería ver su progreso, pues bien, Reddit... ¡Aquí la tenéis en todo su esplendor!", publicó uno de los dueños el pasado lunes.

El cambio del felino es notable, pues no solo ha crecido bastante, sino que tiene un aspecto completamente renovado. Ya no tiene heridas, ni los ojos medio cerrados. De hecho, su mirada es muy diferente, pues ahora se la ve feliz. Lo que no ha cambiado a sido su manera de sentarse, con las patas entrecruzadas.

Las imágenes han cautivado a Reddit, pues la publicación ya acumula más de 1.200 comentarios y se ha compartido más de 132.000 veces.