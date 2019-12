Una familia encuentra un búho en su árbol de Navidad una semana después de comprarlo

Una familia en Georgia ha encontrado un regalo en su árbol de Navidad antes de tiempo: un búho escondido entre las ramas, según recoge The Guardian. Se dieron cuenta de la presencia del animal una semana después de haberlo comprado.

Al parecer, habían comprado el árbol, de tres metros de altura, y lo habían trasladado hasta su casa en Atlanta, donde Katie McBride Newman, la mujer, y su hija lo decoraron con adornos navideños, entre ellos curiosamente búhos, y luces de Navidad, pero no se percataron de la presencia del animal.

Fue el pasado 12 de diciembre cuando notaron que el ave se encontraba ahí. "Fue surrealista, pero no estábamos verdaderamente asustados", ha asegurado McBride Newman al mismo medio. “Somos realmente amantes de la naturaleza".

Una vez que supieron que el búho estaba ahí, trataron de liberarlo colocando el árbol cerca de las ventanas y abriéndolas de par en par, pero el pájaro no quería irse. "Parecía estar bastante cómodo, y pensé, 'Hola amigo, no te irá bien si te quedas aquí. No hay comida, lo siento'', ha contado Billy Newman, el esposo.

Decidieron entonces llamar al Centro Natural Chattahoochee, una organización sin fines de lucro, que acudió al hogar de la familia para atrapar al animal y después dejarlo en libertad.

Katie McBride ha relatado que cree que el búho había estado allí desde que lo compraron. "Creemos que él estaba allí abrazando el árbol en el maletero. Es un árbol muy denso y estaba muy fresco. Por eso lo elegimos ".