Una madre idea un truco para hacer creer a su bebé que siempre está cerca de él

Una joven pareja japonesa ha ideado una manera ingeniosa de hacer que su hijo de apenas un año deje de llorar cuando se da cuenta de que su madre no está cerca. Se trata de una figura de cartón de tamaño real de la mujer colocada estratégicamente en la habitación en la que el bebé está jugando.

Tal y como cuenta odditycentral.com, Fuki Sato se ha convertido, de la noche a la mañana, en la sensación de las redes sociales después de que sus trozos de cartón se volvieran virales en todo el mundo.

Aunque están muy bien logrados, no acaban de ser realistas, pero sí lo suficientemente efectivos para que el niño no se dé cuenta de la ausencia de su progenitora. Sato y su esposo siempre habían tenido problemas para calmar a su hijo de un año, que comenzaba a llorar cada vez que notaba que ella no estaba cerca. Dado que quedarse a su lado las 24 horas del día los 7 días de la semana no era una opción, decidieron tenerla cerca del niño todo el tiempo, pero sin estar realmente allí.

¿Cómo lo harían?La pareja ideó entonces un truco, dar forma a cartones de alta calidad a tamaño real de la madre, imprimirlos y colocados cerca de su hijo para engañarlo y hacerle creer que su madre está realmente allí.

La primera vez que lo intentaron, el truco solo engañó al niño durante unos 20 minutos. Después, el bebé se dio cuenta de que su madre era falsa y comenzó a llorar nuevamente. Sin embargo, esos prometedores 20 minutos dieron para que ambos le dieran una nueva oportunidad a su estrategia.

Así, hicieron otra figura de la madre que, por el momento, parece funcionar. En un vídeo colgado en las redes, se ve al niño jugando alegremente frente al televisor y, ocasionalmente, echando un vistazo a su madre falsa, mientras su padre se ríe en el sofá.