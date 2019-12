Álvaro, te buscan: la declaración de amor en forma de nota en el tablón de anuncios de una universidad

El amor es lo que mueve el mundo y prueba de ello es lo que ha hecho una usada estudiante italiana de la Universidad de Ourense. Una acción que está teniendo mucha repercusión los últimos días en las redes sociales, donde se ha hecho viral.

Lorenza Marucci, una joven italiana, tenía claro que no tenía nada que perder después de conocer al que, visto lo visto, podría considerarse el amor de su vida en la estación de tren de A Coruña.

Por ese motivo, la joven decidió declararse a través de una nota pública que describe a un chico llamado Álvaro: "Alto, delgado, ojos azules y pelo rizado negro", reza el escrito.

"Hola, me has dicho de llamarte Álvaro. Te vi sábado 7 de diciembre a la estación de A Coruña. Me dijiste que eres de Ourense. Ibas a una fiesta. Alto, delgado, ojos azules y pelo rizado negro. Revélate porque me enamoré", rezaba el mensaje que la chica italiana publicó en el tablón de anuncios de la biblioteca Rosalía de Castro, en la Universidad de Ourense.

Ahora, todo se preguntan quién es Álvaro, que ya es una de las personas más buscadas del campus universitario. ¿Responderá a la nota de Lorenza?