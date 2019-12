El truco que un profesor usa para pillar a sus alumnos que copiaban: cazó a 14

Un maestro británico, harto de que los estudiantes usaran sus teléfonos móviles para encontrar respuestas y hacer trampas en los exámenes universitarios, ha encontrado tortuosa forma de engañarlos y atraparlos y suspendió a aquellos que cayeron en la trampa.

Tal y como informa Mirror, cansado de que constantemente sus alumnos salieran de clase en pleno examen para ir al baño -y de paso encontrar las respuestas a las preguntas del cuestionario-, el profesor decidió llevar a cabo su plan contra los que se brindan a sí mismos ayuda externa.

La historia es que muchos de los alumnos usan para ayudarse un sitio web llamado Chegg, que proporciona respuestas a los exámenes y las preguntas de tarea.

Y, aunque casi todos daban por hecho que su maestro no estaría familiarizado con la web, este decidió usarlo contra ellos.

Así lo contó un estudiante en Reddit: "Hizo [el profesor] a propósito que la parte B del examen fuera imposible de resolver y cuya solución se encontraba, supuestamente, en el site. "Creó su propia cuenta de Chegg y respondió a la pregunta con una solución que parece correcta a primera vista, pero que, en realidad, es errónea", señala el alumno. Además, era imposible que cada uno diera su propia interpretación de la respuesta, por lo que todo aquel que se ayudara de ella daría la misma solución.

Así, de los 99 exámenes entregados, 14 de ellos cayeron en la trampa y dieron la respuesta exacta que su propio profesor había publicado online.

Muchos de sus alumnos -seguramente los que no cayeron en su trampa- quedaron impresionados con el plan astuto del maestro: "¡Es increíble! Me alegra no usar Chegg para las pruebas", dijo uno. "Honestamente, si estás haciendo trampas en un examen, mereces que te atrapen. Estudia como todos los demás", señaló otro.