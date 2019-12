El zasca de una tuitera a Greta Thunberg que arrasa en la red

Una usuaria de Twitter ha triunfado en la red social con su respuesta a un discurso que esta semana dio la activista sueca Greta Thunberg en la Cumbre del Clima de Madrid.

"Os digo que hay esperanza. La he visto. Pero no viene de los gobiernos o las empresas. Viene de la gente", subrayaba Thunberg en su alocución, cuyo vídeo ha compartido esta semana en su perfil de Twitter.

Ante este alegato, la usuaria @__ColdCoffeee decidió contestarle en otro tuit donde incluyó el discurso de la adolescente sueca.

"Greta, cariño, yo entiendo que tienes 16 años y eres una marioneta de la UE, así que te lo digo yo: El cambio tiene que venir de parte de los gobiernos prohibiendo las toneladas de contaminación que producen las grandes empresas, no de mi parte que uso un cepillo de dientes normal", replicó esta usuaria en Twitter.

El cambio tiene que venir de parte de los gobiernos prohibiendo las toneladas de contaminación que producen las grandes empresas, no de mi parte que uso un cepillo de dientes normal. https://t.co/HxnjmJ0mWB — moonchild🌙 (@__ColdCoffeee) December 13, 2019

En un día, la respuesta ha acumulado más de 25.000 'me gusta' y ha sido compartida más de 9.000 veces. No obstante, también se ha ganado sus detractores, con los que ha debatido en la red social.

"Me parece que tienes razón, pero si además nosotros empezamos a reducir el plástico que usemos, tipo cepillos de dientes, bolsas... Será más fácil que no llegue todo al punto de colapso", le ha indicado otra usuaria, a lo que la primera ha defendido: "Sí, es obvio que nosotros también podemos hacer x cosas, pero realmente lo que contamina, la gente de a pie no es ni una cuarta parte de lo que lo hacen las empresas".