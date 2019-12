La surrealista discusión entre un ciclista y un conductor: "Estoy desorientado, soy mayor y tonto del culo"

Las imágenes de conductores gritándose por la ventana del coche porque no se han respetado correctamente las normas de circulación son muy comunes. Desgraciadamente, las discusiones al volante son algo que se suele ver mucho, pero si ya hablamos de improperios entre ciclistas y conductores, eso ya es otro nivel.

Pero lo que el usuario Miquel M. compartió el pasado domingo en su Twitter es una disputa completamente diferente, tanto, que se ha vuelto viral y ya alcanza casi 30.000 'me gusta' y más de 12.000 retuits. Y no es para menos, pues la conversación terminó de una forma muy surrealista.

Al parecer, el tuitero circulaba por Barcelona cuando un coche se saltó un semáforo y se quedó parado en mitad del carril bici. Miquel frenó al verlo y colocó su bicicleta al lado del otro vehículo para hablar con el conductor, pero, tras ver su reacción, seguro que no sabría si reír o llorar.

La reacción más surrealista que he visto hasta ahora yendo en #bicibcn. Si lo que quería era que callase, ha sido bastante efectivo.



Igualmente, punto en común con el resto: Gente con prejuicios y no apta para conducir, al volante de toneladas de metal. pic.twitter.com/6tWBjhhiZx — Miquel M. (@miq_m) December 8, 2019

"Tienes un semáforo muy bonito ahí que te has saltado y te has quedado en medio (...) Ahora coges y te vas para atrás. Estás ocupando el carrill bici...", le reprochó el ciclista. "¡No me voy a ir, no me voy a ir! Porque estoy desorientado, soy mayor, soy tonto del culo", le contestó el conductor.

La respuesta asombró a Miquel, que quiso decirle que igual no debería coger el coche, pero el anciano lo interrumpió para continuar con sus sorprendentes confesiones: "¡Me han dado por culo, me han dado por culo, Dios mío! ¡Entiéndelo, ay Dios mío, virgen santa! Hola".

Y así terminó el conductor su explicación. Tras contar que le habían profanado el trasero, saludó al ciclista y se quedó completamente callado. Esta inimaginable contestación perturbó tanto a Miquel que, sin decir nada más, se marchó de allí y siguió su camino.

"La reacción más surrealista que he visto hasta ahora yendo en bici en Barcelona. Si lo que quería era que callase, ha sido bastante efectivo", comentó el usuario en su tuit. "Igualmente, tiene un punto en común con el resto: gente con prejuicios y no apta para conducir que está al volante de toneladas de metal", añadió.