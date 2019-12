Narwhal, el 'perro unicornio' abandonado por su aspecto, ya tiene una familia

Cuando Narwhal, el cachorro con una cola que crecía en medio de su frente fue abandonado y atendido en un centro de rescate, muchos de los que siguieron su triste historia por las redes sociales ya predijeron que las colas para su adopción serían "históricas".

Este 'perro de unicornio' robó los corazones de miles de personas en todo el mundo después de que la organización de rescate Mac's Mission lo encontrara en una calle helada para darle toda la atención que se merecía.

La organización empezó a publicar fotos y vídeos de él en su canal de Facebook y, en cuestión de días, Narwhal se convirtió en toda una estrella en las redes sociales, donde recibió decenas de comentarios de cariño.

De esta forma, y ante tal exposición pública, Mac's Mission fue inundada con cientos de solicitudes de adopción. Muchas ofreciendo cuantiosas cantidades de dinero, lo que hizo extremar la precaución a la hora de encontrarle un hogar al pequeño can. Algo que ya se ha producido.

Según informa Mirror, debido a su físico -una extraña malformación provoca que una cola crezca desde su frente-, el pequeño Narwhal fue abandonado. Narwhal fue abandonado.

Según informa Mirror, Narwhal ha encontrado su hogar para siempre junto a la fundadora de Mac's Mission, Rochelle Steffen, y ayudará en el trabajo del centro para cuidar a los perros que han sido maltratados, heridos o tienen defectos de nacimiento.

"No tenía intención inicialmente de adoptarlo", dijo Rochelle. "No quería un cachorro. Pero Narwhal es exactamente lo que necesitábamos. No es solo una decisión mía, todos estamos enamorados de él", aseguró.

Cuando fue rescatado, los veterinarios examinaron la malformación de Narwhal -por la que se le apoda perro unicornio- y aseguran que no hay necesidad de tocarla, al menos por el momento, ya que los especialistas quieren asegurarse de que la cola no presentará un problema más adelante.