Dos de las enfermeras que alquilaron un avión privado para opositar consiguen plaza en un hospital

Vanesa y Mercedes se hicieron famosas cuando saltó a los medios la noticia de que cuatro opositores a enfermería ourensanos habían alquilado un avión para poder presentarse a los exámenes de Madrid y Pontevedra el mismo día.

Al menos dos de los cuatro miembros de la expedición original han logrado plaza fija en el hospital de Verín (Ourense) poniendo fin a un largo periodo de interinidad.

"Sin lugar a dudas la mejor inversión de mi vida", ha contado a los micrófonos de Atlas Vanesa, una de las afortunadas. "Si no llego a ir Madrid no vendría tan tranquila al examen", ha apostillado. "Para mi fue una inversión" ha dicho Mercedes. "Por lo menos no me tengo que separar de mi familia por cierto tiempo", ha concluido.

Vanesa, además ha valorado la calidad de vida que ha ganado con su nuevo puesto. "Una seguridad laboral, poder cobrar a final de mes, el poder planificar tu vida e incluso poder hacer un proyecto de futuro", son algunos de los aspectos que ha destacado.