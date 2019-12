El soltero gay Luca Trapanese y Alba, su hija con síndrome de Down, se han convertido en estrellas de Instagram

Luca Trapanese es un hombre de 42 años de Nápoles, Italia, que se hizo conocido a raíz de adoptar a Alba en julio de 2017. La pequeña de solo 13 semanas de vida tenía síndrome de Down, había sido abandonada por su madre y rechazada por 20 familias, por lo que la historia de este gay católico y su hija ha dado la vuelta al mundo.

Trapanese siempre quiso adoptar con su pareja un niño discapacitado y, aunque rompieron, él no dejó de intentarlo. En Italia, los padres solteros no podían adoptar, pero a principios de 2017, eso cambió y pudo entrar en las listas. "Me dijeron que solo me darían niños con enfermedades, discapacidades severas o problemas de comportamiento, un niño que hubiera sido rechazado por todas las familias tradicionales", explicó. Y entonces, llegó Alba a su vida.

Más de 2 años después, se ve que la niña crece feliz y sana y ambos forman una pareja envidiable. "Revolucionó completamente mi vida. Ahora todo gira en torno a ella. Me trajo felicidad y una sensación de plenitud. Estoy orgulloso de ser su padre. Nunca fue mi segunda opción. Yo la quería a ella", confesó Luca, a quien le ha cambiado la vida en muchos aspectos gracias a su hija.

En noviembre de 2018 publicó Nata per te, un libro en el que narra su experiencia como padre. Y sus redes sociales también han cambiado, pues ahora es todo un influencer con más de 177.000 seguidores en Instagram, donde muestra su vida junto a Alba y sus múltiples acciones benéficas.

Y es que Luca Trapanese lleva trabajando con niños discapacitados desde la adolescencia y en 2007 creó A Ruota Libera Onlus, su propia asociación sin ánimo de lucro para que los más pequeños puedan socializar y desarrollar sus talentos.