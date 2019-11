Los protagonistas del 'selfie' viral de la sonrisa falsa acuden a la televisión para explicar el porqué de su actitud

Hace unos días se viralizó un vídeo de dos jóvenes que acudieron a un partido de hockey sobre hielo en Toronto, Canadá. La pareja se popularizó porque una cámara del estadio los pilló haciéndose un selfiede muy mala gana.

Lo curioso de la grabación fue la actitud de los protagonistas. Y es que la chica sacó el móvil, enfocó y ambos sonrieron alegremente, pero, al terminar la foto dejaron de sonreír rápidamente, sobre todo el chico, que pasó de tener un semblante alegre a más bien enfadado.

Instagram explicado en 5 segundos. pic.twitter.com/dnwFamHqYE — Javi Sánchez Glez. (@javisanchezglez) November 17, 2019

Las redes viralizaron el vídeo comparándolo con Instagram: fotos alegres y felices que hacen ver que todo el mundo tiene una vida idílica, aunque les apetezca poco sonreír en ese momento.

La joven publicó el selfie en su cuenta de Instagram y, a pesar de que se dijo que parecía una pareja nada contenta con su relación, ella aclaró que él es su hermano. Los protagonistas, Patricia y Kosta Bourikas, acudieron al programa CP24 Breakfast y explicaron la historia que hay detrás de este momento y esta foto que rompió internet.

"Estaba tan enfadada por el partido que decidí sacarme un selfie con Kosta, que me lanzó una sonrisa falsa y luego volvió a su tristeza por ver perder al equipo", comentó ella. Y es que no lo pasaron nada bien viendo a los Toronto Maple Leafs ser derrotados por los Penguins: "No podía prestar atención al partido. Hemos sido fans del equipo desde siempre, es duro verles siempre perdiendo".