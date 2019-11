Este hotel de Japón cuesta solo 1 euro al día... pero hay que dar algo más a cambio

ONE DOLLAR HOTEL

En ocasiones hay que ahorrar durante mucho tiempo para poder viajar a determinados países. Japón, por ejemplo, es un destino que está a miles de kilómetros y los vuelos suelen costar mucho dinero. Y luego está el dinero que se invierte en el hospedaje, pues algunos alojamientos no son nada baratos.

Pero ya está aquí la solución: la habitación One Dollar Hotel (hotel de 1 dólar) del Business Ryokan Asahi. Como su nombre indica, este lugar situado en la ciudad de Fukuoka, al sur de Japón, cuesta solo 130 yenes (poco más de 1 euro) la noche. Y no es un hostal cualquiera, pues está situado a 15 minutos a pie del barrio de Tenjin, una de las zonas más comerciales y concurridas de la localidad.

Es fácil pensar que esta habitación tiene trampa, debe ser un lugar de baja calidad o con unas instalaciones en mal estado. Pero no, este hotel no tiene nada que envidiarle a otros. ¿Pero dónde está el truco para un precio tan bajo? Los beneficios del establecimiento vienen por otro lado, y es que los inquilinos que se alojen allí han de permitir que se los grabe y se retransmita su estancia por internet.

Da igual si eres de allí, si eres turista, si eres joven o mayor, si eres anónimo o famoso, o si no eres influencero youtuber. Este hotel es para todos los públicos y emite lo que sucede en directo a través de su canal de YouTube.

Pero esto no es como Gran Hermano, no es necesario dar espectáculo, discusiones o estar todo el rato allí. El inquilino puede hacer una vida normal. Eso sí, tal y como avisa el hotel, se graba 24 horas al día, por lo que es recomendable no quedarse completamente desnudo. Para ello, está disponible el baño compartido sin cámaras.

Lo cierto es que este reality show casero solo se da en una habitación, la número 8 del hotel, y la idea le llegó a los encargados cuando vieron que era la menos reservada. Decidieron reducir su precio y hacer streaming de los que se hospedaran allí para intentar potenciarla, y parece que les ha ido bien.

Por lo tanto, ya hay una alternativa barata para quedarse en Japón. ¿Pero estarías dispuesto a ahorrar dinero a cambio de tu privacidad?