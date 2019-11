Un niño de 7 años se afeita la cabeza para que su amigo con cáncer no sea el único sin pelo del colegio

Olly Spencer, un niño de siete años de buen corazón, se ha hecho viral después de conocer su gran historia personal: quiso que le afeitaran la cabeza para que su compañero de clase, que tiene cáncer, no fuera el único niño del colegio sin cabello.

Tommy-Lee Hetherington, de Anstey (Inglaterra), fue diagnosticado de leucemia el año pasado aunque afortunadamente, tras pasar momentos muy difíciles, ahora la enfermedad está en remisión.

Después de perder su cabello por el tratamiento, Olly, su amigo del colegio, decidió que también se quitaría el pelo. Desde entonces, la pareja se ha hecho muy amiga hasta el punto de volverse inseparable.

Pero los detalles de Olly no se quedaron ahí. Además de mostrar su apoyo a su nuevo mejor amigo en la escuela primaria Woolden Hill de Anstey, el pequeño ha recaudado 1.200 libras (algo más de 1.400 euros) para la organización benéfica que ayuda a otros jóvenes enfermos de Leicester.

Así cuenta su historia Olly: "Llegué a casa del colegio y le pregunté a mi mamá si podía afeitarme la cabeza, así Tommy-Lee no sería el único niño en la escuela sin cabello", manifestó a Leicester Mercuty.

"Se ha convertido en mi mejor amigo"

"Tommy-Lee se ha convertido en mi mejor amigo. Jugamos juntos en la escuela. Cuando no tenía cabello, me sentía triste y no quería que estuviera solo. Quería ayudar a Tommy-Lee porque tiene cáncer y quería que el cáncer desapareciera", se sincera.

“Somos mejores amigos y siempre nos cuidamos, en todo lo que hacemos. Tommy-Lee siempre será mi mejor amigo y lo apoyaré siempre que pueda", dice este joven héroe.

Su amigo fue diagnosticado de leucemia en noviembre del año pasado. Su madre, Kelly, aseguró a este medio que, en ese momento, cambió todo para la familia. "Tommy-Lee fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, lo cual fue totalmente inesperado. Devastó a nuestra familia y cambió nuestras vidas de la noche a la mañana".

Estoy muy orgullosa de Olly, es un muchacho sensacional

Como consecuencia, su pequeño se sometió a duros tratamientos de quimioterapia. "Nos dijeron que su tratamiento duraría tres años y medio. Comenzó su quimioterapia con una etapa intensiva de esteroides, transfusiones de sangre y pinchazos de madera. Pero en cada etapa ha sido optimista y se ha tomado todo con calma. Es un pequeño soldado realmente valiente que no merece esta cruel enfermedad".

Sobre el detalle de Olly, ella cuenta que, cuando escuchó que iba a afeitarle la cabeza en apoyo a su hijo, se emocionó. "Hacer todo eso fue algo increíble, estoy muy orgullosa de Olly, es un muchacho sensacional".