Rechazo por un vídeo viral en la que un novio celoso patea a su novia mientras hacía 'twerking'

Se ha hecho viral por lo repulsivo del hecho que muestra. Hablamos de un vídeo en el que un energúmeno propina una patada en la cara a una mujer que bailaba en el escenario de una discoteca de Brasil.

Una joven a quien no se ha identificado subió a bailar al escenario animada por el artista que en ese momento actuaba, un cantante llamado O Poeta, en local Clube VIP en Pojuca en el estado brasileño de Bahia.

En los vídeos, porque mucha gente grababa con el móvil en ese momento, se puede ver a la joven bailando twerking cuando de repente un hombre surge de entre la multidud y patea a la chica en la cara. La joven cae hacia atrás violentamente, pero aparentemente ilesa y con cara de incredulidad mira a su agresor.

Según el director de la discoteca es el novio de la chica. Al final del vídeo puede verse cómo el agresor, que trata de huir justo después, es detenido por los guardias de seguridad del local.

Según informa Daily Mail, el artista O Poeta rechazó este acto en sus redes sociales. "Si eres sexista, cobarde, prejuicioso y no puedes aceptar ver a una mujer bailando en el escenario, no me sigas en Instagram ni en ninguna otra red social, ¡no vengas a los espectáculos de O Poeta!", reclamaba.

"Aún mejor, no salgas de tu casa, la sociedad y las mujeres no merecen vivir con personas así, no mereces ser fanático de O Poeta", insistía el artista.