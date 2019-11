Desmienten que una universidad de México usara como reclamo al actor porno español del momento

Ángel Muñoz, más conocido en el cine porno como 'Jordi el Niño Polla', se ha convertido, sin quererlo, en el protagonista de una polémica relacionada con un cartel gigante que supuestamente había sido colgado en una universidad mexicana, aunque posteriomente ha sido desmentido.

En el supuesto cartel, la Universidad del Desarrollo Profesional (Unidep) de Hermosillo, en el estado de Sonora, hacía un reclamo para que los estudiantes se inscriban en Contaduría Pública utilizado una imagen de Jordi.

"Me fui a anotar al Unidep y tenían este cartel. Qué país loco", cuenta en Twitter un usuario que acompaña el texto con una fotografía del famoso cartel. La publicación se ha hecho viral, llegando a obtener más de 24.000 'me gusta'.

No obstante, la universidad lo ha desmentido después en un comunicado: "Respecto a la imagen no oficial que circula en redes y otros medios, queremos aclarar que es completamente apócrifa y no corresponde a la comunicación oficial de la Universidad del Desarrollo Profesional. Nos deslindamos totalmente de esta imagen", explica la Universidad en dicho comunicado.

'Jordi el Niño Polla', además de por sus películas en el cine para adultos, ya se hizo viral hace un tiempo por aparecer en varios tuits en los que se aseguraba que era un joven prodigio.

"Por si no lo conoces, este joven se llama Miguel Antonio Mejía, nacido en Tucumán. Está a punto de salir con Honores de la Universidad de Harvard, y es uno de los creadores de la Vacuna contra la fiebre H1N1. Orgullo Argentino", decía uno de los primeros mensajes. La broma se convirtió en viral y alcanzó a otros actores porno. La noticia tuvo que ser desmentida en varios medios debido a su alcance.

Y es que 'Jordi el Niño Polla' es uno de los actores porno más famosos del momento, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Hace poco, estuvo en el programa de Broncano en La Resistencia.