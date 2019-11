El mester de juglaría es un conjunto de poesía popular de la España de la Edad Media divulgada por los juglares, las personas que cantaban o recitaban estos versos a los pueblerinos, a los nobles e incluso a los reyes. Esta tradición es estudiada durante el instituto, pero si hay una clase que nunca olvidará esta parte de la historia esa es la de Lengua de Primero de Bachillerato del Instituto de Educación Secundaria Almudeyne de Los Palacios, Sevilla.

Berta Ocaña pidió a sus alumnos una exposición oral de 4 minutos en la que tendrían que tratar el tema de Literatura que eligieran y uno de sus alumnos, Carlos Cano, decidió hacerlo sobre el mester de juglaría de la mejor forma que se le ocurrió: cantando.

"Yo sabía que Carlos iba a preparar algo diferente. Pero fue una gran sorpresa cuando lo escuché, por el tema que había escogido y por la forma de tratarlo", contó la profesora al ABC de Sevilla. Y es que este estudiante optó por la mejor forma de hablar sobre esta escuela poética medieval, contándolo con la misma "tradición oral" que tenían los juglares.

Según explicó Ocaña, uno de los alumnos le recomendó que grabara la exposición cuando fuera el turno de Carlos Cano. Y no se equivocó, pues este joven de 16 años salió armado con una guitarra y cantó, con mucho virtuosismo, la historia de los juglares. "Hoy voy a hablaros de los juglares que antes eran unos pocos chavales. Se dedicaban a entretener desde el pueblo hasta la corte del rey", comenzó la exposición.

Pero no solo tuvo relevancia la letra, pues durante semanas, este estudiante se trabajó los acordes para que se asemejaran a una canción tradicional del medievo. Además, Carlos Cano viajó en su canción varios siglos hacia delante, hasta llegar al presente, y comparó a los juglares con los raperos: "Yo no sé a vosotros pero a mí si me recuerdan, los juglares a los que con la rima lo petan. Los raperos son los juglares de hoy en día que te vuelven loco con su ritmo y melodía".

"Carlos es un fuera de serie y se merece un sobresaliente. Es la nota que le he puesto porque no la hay más alta. Se ha trabajado mucho la exposición, tanto en temática, creatividad y presentación", comentó orgullosa Berta Ocaña a ABC de Sevilla. La profesora compartió el vídeo en Twitter y rápidamente se viralizó. En apenas 3 días ya acumula más de 51.000 'me gusta' y más de 13.000 retuits.