La sorpresa de una chica al enterarse de a qué partido va a votar su amiga en las elecciones del 10-N: "¡Hostia Lucía!"

El próximo domingo 10 de noviembre, los votantes volverán a las urnas a elegir a quién quieren como presidente del Gobierno de España. Por ello, en plena campaña y a falta de pocos días para las elecciones, son muy recurrentes las encuestas sobre política.

El youtuber Antonio Solans subió este lunes un vídeo en el que entrevistaba a diferentes jóvenes sobre política y, antes de terminar, preguntó a algunos por el partido al que votarían el 10-N. Este miércoles, uno de las partes de su vídeo se ha vuelto viral debido a la divertida reacción de una chica tras enterarse de lo que va a votar su amiga.

Borro él vídeo. Lo primero es él respeto y la voluntad de las personas salen en este vídeo.



La chavala ha hablado con él youtuber y éste me lo ha comunicado ami, él ha borrado él vídeo de YT, asi que yo también.



Él respeto de una persona esta por encima de unos cuantos MG o RT pic.twitter.com/Bw0ZiPXfxq — ElCorner (@elcorner1902) November 6, 2019

El tuitero ElCorner compartió las imágenes que han convertido la expresión "Hostia Lucía" en trending topic. Aun así, debido a la repercusión, ha decidido borrarlo por respeto a las entrevistadas pero todavía se mantiene subido en el canal del youtuber.

"¿A quién vas a votar?", preguntó el entrevistador, Antonio Solans. "A Vox", respondió una de las chicas. "¡Hostia Lucía!", soltó la otra joven echándose las manos a la cabeza al enterarse de que su amiga elegirá al partido de extrema derecha. "¿Sí o no?", le preguntó para comprobar que no era una broma. "Sí, pero no por lo que tú crees", contestó la chica.

"Yo me acabo de quedar muerta", continuó la chica sin salir de su asombro. "Yo a Podemos", contestó, demostrando que su voto es la antítesis del de su amiga.

Muchos tuits están destacando la divertida reacción de la joven, pero el vídeo tampoco está exento de polémica. Hay mensajes que aseguran que la chica actúa así porque no respeta la decisión de su amiga y otros critican que, socialmente, está mejor visto votar a Podemos que a Vox y por eso la entrevistada reacciona así.

También hay comentarios que defienden la amistad de las jóvenes, alegando que simplemente reacciona así porque le sorprende, pero no porque no lo respete. Y, obviamente, también hay muchos defensores y detractores, tanto de Podemos como de Vox, que aplauden a su partido y critican al otro.

