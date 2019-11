Trump abraza a un deportista a lo 'Titanic' y abre la veda de los 'memes'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump recibía en la Casa Blanca a los miembros del equipo de béisbol Washington Nationals, por haber ganado éstos las Series Nacionales de este año.

Algunos de los jugadores pudieron pasar por el atril presidencial y decir unas palabras. Cuando llegó el turno para el catcher Kurt Suzuki éste no dudó en ponerse una gorra roja con el slogan de Trump, "Make America Great Again" y se puso a saludar al público.

Fue entonces cuando, triunfal, abrió ampliamente los brazos y cuando Donald Trump aprovechó para abrazarle por detrás. El plano acabó siendo calcado a la mítica escena de la película Titanic en la que el personaje de Jack abraza por detrás a Rose en la proa del Barco.

Habría sido extraño que dicho momento no desatara toda una riada de 'memes' y bromas en Internet, pero así fue.

I love you all. Thank you Mr. President," Washington Nationals catcher Kurt Suzuki says, putting on a “Make America Great Again” hat and prompting an awkward hug from Pres. Trump. https://t.co/35Zg7cQ9nUpic.twitter.com/3wmyPJdrAM — ABC News (@ABC) November 4, 2019

Kurt Suzuki starring in: Titanic Douche. pic.twitter.com/W8r9OWb5As — Paul Lidicul (@PaulLidicul) November 5, 2019

Kurt Suzuki out here king of the world. pic.twitter.com/LgIkTWmm4K — McNeil (@Reflog_18) November 4, 2019

Starting the Monday with Kurt Suzuki and Donald Trump! pic.twitter.com/3jGggTHPYv — Daily Cartoons (@DaylieKartunes) November 4, 2019

BREAKING: Donald Trump and Kurt Suzuki to star in exclusive 30 date live-show version of "The Ambiguously Gay Duo".#KurtSuzuki@kurtsuzuki

pic.twitter.com/v8tkMTHMwb — AskRoger (@AskRoger4) November 5, 2019

Headline: Kurt Suzuki mistaken for Ivanka Trump. pic.twitter.com/fescusMIYm — Baron Von Zengler (@BaronVonZengler) November 5, 2019