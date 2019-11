Responde una encuesta sobre seguridad vial e inmediatamente después la atropellan al cruzar la calle en patinete

El canal IB3 de las Islas Baleares ha vivido un momento de pánico pero, a la vez, muy irónico. La cadena ha realizado un reportaje sobre la normativa de los patinetes eléctricos aprobada por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca y ha entrevistado a los usuarios que llevaban este vehículo.

El suceso ha tenido lugar durante una de las entrevistas a una ciudadana anónima. El periodista la paró junto a un paso de cebra y le preguntó si sabía cuáles eran estas reglas. "No se puede ir por ningún sitio que no sea carril bici o la acera, todavía no es obligatorio el casco, no se pueden llevar auriculares y he leído que de noche se puede ir por todas partes a las 22 de la noche más o menos", contestó la joven. "Perfecto, aprobadísima. Gracias", se despidió el entrevistador y, entonces, la chica se montó en su patinete y cruzó la carretera.

Se sabe las normas, final inesperado. pic.twitter.com/tftUdCMWUF — El Barry (@mokitrokiss) November 5, 2019

La conductora avanzó por el carril bici habilitado en el paso de cebra pero, justo antes de llegar a la otra acera, un coche se la llevó por delante. No parece que el atropello fuera grave, pues el coche acababa de arrancar y no tenía mucha velocidad. Aun así, el susto tanto de ella, como del reportero y de los allí presentes fue tremendo.

El vídeo se ha viralizado en redes sociales y se ha abierto un pequeño debate sobre quién ha tenido la culpa. Lo cierto es que aparece un semáforo para peatones en verde, pero parece pertenecer al paso de cebra que está en el siguiente tramo de la carretera. Por lo tanto, la chica tendría que haber hecho caso al semáforo en rojo que estaba más cerca. Aun así, eso no exime de responsabilidad al conductor del coche que tendría que haberle dado prioridad, aunque fuera ella la que se estuviera saltando una normal vial.