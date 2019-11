Deja su trabajo de administrativa para dedicarse a comer miles de calorías en YouTube

Charna Rowley, de 22 años, se filma semanalmente a sí misma comiendo alrededor de 5.500 calorías por comida para después publicar las imágenes en YouTube. Y se ha hecho tan famosa que miles de seguidores sintonizan su canal para verla disfrutar de la comida.

Según señala el diario Metro. Charna renunció a su trabajo como administrativa y actualmente lo hace en un almacén a tiempo parcial, ya que lo que buscaba era tener más tiempo para los vídeos.

De hecho, el futuro su objetivo es convertirse en la primera estrella de la tendencia conocida como ‘mok-bang‘ (cena en vivo). Los protagonistas de este ágape casi infinito se filman comiendo grandes cantidades de comida sin parar. La meta de Charna, según la misma información, es llegar a comer 10,000 calorías de una sola vez.

Muchos de sus vídeos muestran también a su novia desde ocho meses, que come junto a ella. "A la gente le encanta lo graciosa que soy. Me llegan comentarios negativos, diciéndome lo gorda que estoy y que podría ser realmente bonita si trato de no comer tanto, pero la mayoría de las veces no respondo. Lo disfruto y me da confianza", cuenta la protagonista de la historia al diario.

A pesar de su evidente sobrepeso, Charna insiste en que sus cuatro sesiones de gimnasia a la semana mantienen su salud bajo control. Comer frente a la cámara ha aumentado su autoestima, cuenta, y le gusta cumplir con las sugerencias de la gente sobre qué hacer a continuación.