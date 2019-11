La forma más extraña de abrir un refresco: frotando la obertura de la lata con un palillo

Si alguna vez has intentado abrir una lata de refresco y te has quedado con la anilla en el dedo, la página ViralHog te trae la solución. Solo hay que frotar el borde con un palillo y la solapa estallará, un truco que parece algo descabellado pero que tiene su explicación.

El canal de YouTube de ViralHog subió este viernes un vídeo en el que muestra que, aunque parezca magia, esto es posible. Aun así, no es la primera vez que se ve este método en internet, pues ya se vio hace meses en Reddit.

Como se puede ver en los ejemplos, la lata tiene que ser de un refresco con gas y hay que frotar el borde de la obertura con algún instrumento sin punta y más blando que el metal, como un palillo chino o la tapa de un rotulador. Y es que no es necesario agujerear el bote, sino que lo que se hace es calentar el extremo de la solapa que se separa para poder beber.

Con esta técnica, se calienta tanto el metal, haciendo que se dilate, como el líquido en sel interior de la lata. Según la ley de Charles, al someter a una cantidad de gas a una presión constante y aumentar su temperatura, el volumen del gas aumenta.

Por lo tanto, al aumentar la presión del contenido y debilitar el borde, la solapa se ve incapaz de soportar la cantidad de CO2 de su interior y se destapa con una pequeña explosión y un ruido similar al que hace la anilla al abrir la lata.

Aun así, tal y como indican desde Gizmodo, hay que tener en cuenta tres detalles importantes para poder realizar este 'truco': la lata tiene que ser una bebida con gas; no todas las marcas son iguales, pues algunas bebidas no tienen la misma cantidad de CO2; y es conveniente que la lata no esté fría, sino a temperatura ambiente.

Teniendo en cuenta todas estas indicaciones, ya puedes sorprender a tus invitados y dejarlos boquiabiertos cuando se os quede la anilla del refresco en el dedo.