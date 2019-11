La triste historia de Rocky, un perro discapacitado al que le robaron su silla y dejaron tirado

Rocky, un perro que utilizaba una silla de ruedas para desplazarse después de ser atropellado por una persona que se dio a la fuga, ha sido víctima del cruel robo de su medio de transporte en Nuevo Chimbote (Perú). Los asaltantes le dejaron tirado en la calle tras quitarle su silla, según ha informado Perú21.

El animal era un perro abandonado hasta que una de las vecinas de este barrio lo encontró tras su atropello y lo llevó al veterinario. Entre todos los residentes del distrito, recolectaron 120 soles (32 euros) para fabricar una silla de ruedas a su medida.

"Lo encontré arrastrándose un día que volvía de la universidad", ha explicado Paola Villareal, su dueña.

Un mes después de que el pequeño Rocky volviera a correr y jugar gracias a su silla de ruedas ha sido víctima del hurto de esta. "Lo encontré sobre las 13:00 horas de la tarde. Los ladrones lo dejaron tirado sin su silla”, contaba su dueña.

"No les va a servir para nada esta silla porque es para Rocky. Deberían encontrar un perro con las mismas condiciones y no les va a servir. Si tienen buen corazón que lo devuelvan y que no vuelvan a hacerlo", ha pedido una de las vecinas.

Para combatir este acto tan terrible, han organizado una fiesta de cumpleaños para el perro con el objetivo de recaudar fondos con los que comprarle una silla nueva y costear todos los gastos de su manutención.