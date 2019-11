Una joven se encuentra con su exnovio, al que creía muerto, trabajando en un restaurante

Rachel, una joven australiana, comenzó a salir con su novio Alister cuando tenía 18 años y él 21. Durante su noviazgo, él perdió su trabajo en un restaurante, donde ejercía de chef de cocina, y ella no dudó en dejarle algo más de 1.000 euros para que pudiera sufragar algunos gastos mientras estuviera desempleado. Meses más tarde rompieron su relación, según ABC News, sin que Alister le devolviera el dinero -apenas le reembolsó algo más de 300 euros".

Un tiempo después, el chico desapareció sin dejar rastro hasta que un amigo le comunicó que su ya exnovio había fallecido,

Dos años más tarde, durante una parada en un restaurante en pleno viaje, Rachel preguntó a los camareros por su excuñado, que había trabajado en el local durante mucho tiempo, pero para su sorpresa, no solo no trabajaba ahí sino que, quien sí lo hacía, era Alister, a quien ella daba por muerto. No obstante, el jefe del restaurante no le permitió hablar con él y, tras varios intentos, se dio por vencida.

Lo que no se esperaba es que un tiempo más tarde volvería a encontrarse con él en otro restaurante y, esta vez sí, fue a hablar con él para pedirle el dinero que le debía. Él, que al principio fingió algo de confusión, se negó a devolverle la deuda. Rachel reconoció posteriormente que no le preguntó por su desaparición porque fue un encuentro "corto y extraño".