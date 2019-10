Una vegetariana acérrima se engancha a la carne después de comer una hamburguesa

Una mujer que vivió como vegetariana durante gran parte de su vida decidió que volvería a comer carne después de probarla de nuevo estando embarazada.

Tammi Jonas, de 49 años, se hizo vegetariana en la década de 1970 después de leer el popular libro de Peter Singer Animal Liberation y sorprenderse -para mal- al enterarse del tratamiento que se les da a los animales de granja.

Durante una década, esta vecina de Eganstown (australia), se comprometió con una dieta vegetariana, pero todo cambió 30 años después cuando se quedó embarazada de su tercer hijo.

"Había estado embarazada dos veces antes, pero la tercera fue diferente porque me volví peligrosamente anémica", declaró a Daily Mail.

De esta forma, un día cualquiera decidió comer una hamburguesa en el trabajo... algo que provocó que se enganchara a la carne.

No creo que matar a un animal para el consumo no sea ético si éste tiene una buena vida

Si bien admitió que tomó un tiempo comenzar a comer carne de cerdo y aves de corral, Jonas se sintió "genial" después de comer carne de vaca y cordero. "Me sentí más saludable porque le estaba dando a mi cuerpo lo que necesitaba", dijo.

Viniendo de una familia de agricultores en Oregon antes de emigrar a Australia, Jonas explicó que quería crear una granja y una carnicería para que los consumidores tuvieran la opción de elegir, por aquello de las cuestiones éticas.

De esta forma, Jonas y su esposo Stuart llevan ocho años dirigiendo Jonai Farms y Meatsmiths. La mujer explica que allí no utilizan productos químicos nocivos en sus prácticas agrícolas y que los animales viven como si no estuvieran en una granja. "Algunas personas trazarán una línea ética de que matar es malo", dijo. "Pero yo no pienso eso, no creo que matar a un animal para el consumo no sea ético si éste tiene una buena vida", sentencia.