Por qué en Japón puedes quedarte dormido sin temor a que te despidan

Si cualquiera que lea estas líneas se queda dormido en el trabajo, seguramente se enfrente a algún problema disciplinario. Pero esto no ocurre en Japón, donde ver a gente dormida en el trabajo es habitual y no sólo no está mal visto, sino que tiene el efecto contrario.

Según Gizmodo, en Japón está bien visto que alguien caiga rendido de sueño. Se considera que esa persona está tan dedicada a su empleo que trabajó hasta el agotamiento.

Y es que Japón es uno de los países con más falta de sueño del mundo. Los japoneses duermen de media menos de siete horas cada noche. Por eso también es habitual verlos dormir de camino al trabajo, en el transporte público, o en la oficina, pero también en cafeterías, centros comerciales o en el banco de un parque.

Esto es tan común que hasta existe una palabra para describirlo: inemuri, que significa "presente mientras duerme".