Una receta de torrijas más sanas, delicadas y libres de gluten

Ya estamos en primavera, que aunque la sangre altera, parece que no vendrá acompañada de una Semana Santa muy calurosa. Comienza por tanto la época en la que a todos nos preocupa que la talla del año pasado sea la misma, y eso con suerte. Si ha habido excesos durante el año, hay una desesperación casi contagiosa por bajar esos kilos de más, y lo mejor siempre es cuidarse con un estilo de vida saludable y dar pequeños pasos pero continuos en la buena dirección.

Precisamente por eso, privarse de tomar unas pocas torrijas en estas fechas no es la mejor elección; si tienes la tradición de tomarlas te propongo que hagas esta versión más saludable y ligera y así no tener cargo de conciencia al disfrutar de este plato típico, no vaya a ser que por el estrés también engordes.

La base de esta receta es un buen pan, que sea ecológico preferentemente y, si es posible, sin gluten, dado que un porcentaje cada vez más elevado de la población no lo tolera o le resulta inflamatorio. Sobra mencionar el factor de que el pan que más se consume suele ser de mala calidad, sin fermentar y refinado.

Hablemos de pan

La semana pasada publicamos una receta de pan saludable sin gluten para hacer torrijas y otros platos sabrosos que es ideal para esta receta. Te recomiendo que lo prepares unos días antes y dejes congeladas unas rodajas para hacer las torrijas.

Si lo tuyo es hacer panes y quieres o debes prescindir del gluten, te recomiendo dos libros que me han sorprendido tanto por la calidad de sus recetas como por su variedad. El primero es La cocina sin gluten de Christian Broglia (Libros Cúpula). Es un libro sorprendente, con casi 500 páginas de deliciosas recetas, que este chef de Parma ha recopilado a lo largo de su recorrido de su trayectoria por Europa, Latinoamérica, Asia y Norteamérica. Tengo pendiente cocinar un montón de sus recetas, que tienen muy buena pinta.

Y el segundo es La deliciosa cocina sin gluten de Frédérique Jules, Jennifer Lepoutre y Mitsuru Yanase de editorial Lunwerg. En la página 12 encontrarás un sorprendente pan con harina de garbanzo. y si te gusta más el pan dulce para las torrijas, su pan de harina de castañas es maravilloso.

Imagen de limones de Murcia ASAJA MURCIA - Archivo

Cuestión de buenos limones

La receta de torrijas es muy sencilla pero tiene su arte. Una de las claves es elegir un buen limón. ¡Qué sería de nuestra cultura sin la existencia del limón! Es socorrido tanto para mejorar nuestras defensas como para limpiar o desinfectar las manos.

Los limones son el fruto de un pequeño árbol de la familia Rutaceae. Se dice que los limoneros son originarios de Oceanía o el sudeste asiático y fueron introducidos en España y el norte de África alrededor del 1.000-1.200 a. C. Hoy en día, los limones se cultivan en todo el mundo en climas de tipo mediterráneo. Los limoneros alcanzan unos seis metros de altura y empiezan a dar frutos al cabo de unos tres años.

El limón es una razonable fuente de vitamina C, cobre, vitamina B6 y potasio. También contienen vitaminas B1 y B2. La piel es particularmente rica en vitamina C y aceites esenciales, que fortalece el sistema inmunológico, pero su sabor es más amargo. Utiliza la piel de limones ecológicos sin encerar en tus recetas, en forma de ralladura para cualquier receta, incluso rallado en ensaladas queda delicioso.

El alto nivel de bioflavonoides en los limones aporta muchos beneficios al organismo. Protege las células que componen el sistema inmunitario y potencia la acción de los glóbulos blancos, que combaten las bacterias y los virus. También ayuda a neutralizar los radicales libres, que están asociados con enfermedades cardíacas, cáncer, envejecimiento de la piel y mayor riesgo de cataratas.

La hesperidina, la naringina y la naringenina presentes en los limones son fitoquímicos que contribuyen a un mejor suministro de sangre al cerebro, lo que reduce el riesgo de pérdida de memoria asociada con el envejecimiento.

Imagen de un limonero en el jardín. GTRESONLINE

Trucos en la cocina

Escoge limones frescos y orgánicos para obtener los máximos nutrientes. Exprime el limón justo antes de usar su zumo y añádelo al final de la cocción para conservar los nutrientes. Puedes almacenar la fruta entera en el refrigerador dos semanas. Déjalo a temperatura ambiente antes de usarlo para que quede más jugoso.

Para hacer limones confitados: lava y corta los limones orgánicos sin encerar. Retira las semillas y coloca las rodajas de limón en capas en un frasco esterilizado con sal marina y hierbas aromáticas, como tomillo o romero. Presiona cada capa para extraer el jugo y que se homogeneicen todos los sabores. Almacena a temperatura ambiente durante dos semanas, luego consuma con ensaladas, platos al estilo marroquí o pescado a la parrilla.

Sorbete de limón: mezcla 300 mililitros de zumo de limón con la misma cantidad de agua, endulza con miel cruda de acacias o tu endulzante preferido y pasa todo por una heladera de 30 a 40 minutos. Si no tienes heladera puedes ponerlo en el congelador y cada media hora triturarlo hasta que tenga la consistencia deseada.

Si tienes la suerte de tener un limonero, un agricultor me contó que se pueden fermentar cascaras de cítricos con agua y vinagre en un tarro cerrado para hacer un estupendo abono. En dos semanas estará listo para que entierres las cascaras cerca de las raíces. ¡En la cocina todo se aprovecha!

Torrijas GTRES

Receta de torrijas

INGREDIENTES:

400 gramos de pan integral sin gluten, puedes ver la receta aquí.

1/2 litro de leche de avellana y avena. Si no encuentras combinada, la puedes hacer en casa siguiendo los pasos de la receta de leche de coco.

Dos huevos.

4 cucharadas de azúcar de coco o tu endulzante preferido.

Una corteza de limón y naranja.

Canela en rama y en polvo.

ELABORACIÓN:

Calentamos la mitad de la leche con una rama de canela y las cortezas de limón y naranja. Pasados 10 minutos agregamos el azúcar integral de coco y seguimos calentando hasta que se disuelva. Aproximadamente después de 4 minutos retiramos del fuego y dejamos enfriar.

Colocamos el pan en rebanadas de aproximadamente 1,5 o 2 centímetros sobre una fuente lo suficientemente grande para que entre justo el pan, y así no desperdiciar leche. Dejamos reposar 3 minutos por cada lado. Si el pan está demasiado seco, los podemos dejar media hora como máximo de cada lado. Damos vuelta las rodajas con mucho cuidado para que no se rompan y repetimos el proceso.

Escurrir en un colador las rodajas del pan. Reservar.

Batimos el huevo en otro plato hondo y pasamos por él las rebanadas de pan que previamente habíamos puesto en la leche. S

Y ahora vienen dos opciones. La primera es freírlas en la sartén con aceite de coco. La segunda es encender el grill del horno a unos 190º tras cinco minutos horneándose, cuando veamos que la parte superior se ha dorado, las damos la vuelta para dorar la otra parte.

Una vez cocinadas las espolvoreamos con harina de coco y canela en polvo al gusto.



Para la cobertura final puedes emplear un almíbar hecho de pasta de dátiles con zumo de naranja o diluido con agua o cualquier sirope. Acompañarlas con fruta es una delicia.

Limones y naranjas EUROPA PRESS

