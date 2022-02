Una olla de cocción lenta a mitad de precio para disfrutar de los guisos de 'chup chup' por 36 euros

Estamos deseando cambiar nuestro recetario invernal por sopas frías y propuestas más refrescantes que nos confirmen que las buenas temperaturas ya están aquí. Sin embargo, todavía nos quedan unas semanas para disfrutar de los platos de cuchara. A pesar de que estas elaboraciones nos parecen deliciosas, no solemos prepararlas tanto como nos gustaría, ya que no disponemos del tiempo necesario para elaborarlas con el mimo y el fuego lento que requieren. Los robots de cocina han ayudado a compensar esta falta de tiempo, ya que pueden preparar por nosotros cualquier elaboración sin que apenas tengamos que intervenir en el proceso. Sin embargo, aunque su inversión merece la pena, no siempre está al alcance de todos los bolsillos.

Por suerte, disponemos de otros dispositivos que nos ayudan a sacar el máximo partido a la cocina. Nos referimos a las ollas de cocción lenta, un intermedio entre los robots de cocina y las ollas exprés que nos ayudan a preparar guisos, platos de cuchara y legumbres sin que tengamos que invertir demasiado tiempo, solo el necesario para introducir los ingredientes en su interior. Estos pequeños electrodomésticos preparan alimentos a baja temperatura y durante más tiempo para que estos se elaboren en su propio jugo y no pierdan ninguna de sus propiedades. Contar con este aliado en la cocina, hoy no te costará mucho dinero: uno de los modelos de Crock Pot, una de las marcas que popularizó estos dispositivos, está casi a mitad de precio y, de costar 69,90 euros, ahora puede ser tuya por 35,99. ¿Quieres disfrutar del 'chup chup'?

La olla de cocción lenta, de Crock-Pot. Amazon

Si lo que buscas es una olla de cocción lenta fácil, esta Crock Pot te va a encantar. Con una capacidad de 3,5 litros para asegurar que no hay comida familiar que se nos resiste, cuenta con todas las funciones propias de una de alta gama, por lo que incluye baja y alta temperatura, función de mantener caliente y, además, es compatible con el lavavajillas. Y todo ello con un acabado de alta calidad en color rojo que dará un toque de estilo a nuestra cocina.

Pero no solo destaca su diseño, también su gran funcionalidad: puede cocinar de forma sencilla platos nutritivos para tres o cuatro personas. También viene con un set de tres utensilios para preparar, cocinar y servir la comida. Y, sí, gracias a la cobertura de cerámica se reducen las posibilidades de que la comida se queme o se pegue y, además, tanto el recipiente como la tapa son compatibles con el lavavajillas.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.