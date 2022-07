Una cafetera de menos de 30 euros con más de 2.500 valoraciones o cómo hacer una inversión segura en Amazon

Nada más despertarnos e incluso antes de dar los buenos días, una buena taza de café con leche caliente; y es que una dosis moderada de cafeína (y para algunos un chute de buen humor a primera hora de la mañana) nos ayuda a afrontar la jornada con otro talante. Está bebida forma parte de la rutina de la mayoría en diferente medida, aunque, todo sea dicho, son más los que la eligen frente a otras opciones como el té o el cacao. No obstante, a pesar de lo común de su presencia, muchos cometemos errores cuando lo preparamos en casa que logran que disfrutarlo no sea del todo fácil, por lo que acudir a herramientas de calidad es la mejor solución para evitar que esto ocurra al tiempo que no renunciamos a tener un café de calidad y exprés para llegar a tiempo al trabajo.

Desde 20deCompras, siempre dispuestos rastrear los productos que mejor pueden encajar con nuestros lectores, nos hemos propuesto encontrar un modelo que reúna tres condiciones: calidad, éxito entre quienes lo hayan probado y un precio accesible. Y es que hay modelos que en Amazon, por ejemplo, acumulan más de 37.000 valoraciones pero que, también, superan los 300 euros. Nuestra apuesta, sin embargo, tiene unas cifras más discretas pero con muy buena relación: más de 2.500 opiniones favorables, roza las cinco estrellas y cuesta menos de 30 euros.

La Tassimo Style, de Bosch. Amazon

Con más de 2.500 valoraciones y rozando la máxima puntuación otorgada en Amazon, las cinco estrellas doradas, esta máquina de café es todo lo que necesitamos para preparar una taza calentita en tiempo récord, pero sin renunciar a todo el sabor y aroma. Es de Bosch y es el modelo Tassimo Style, en color blanco, característico por sus líneas redondeadas y elegantes, pero con un discreto tamaño que logra encaja en cualquier rincón de la cocina. Solo está capacitada para preparar un café por cada uso, pero al ser mediante cápsulas y tener un depósito de 0,7 litros agiliza los tiempos entre bebida y bebida.

Entre los puntos fuertes, podemos destacar también que incluye pastillas para descalcificar su sistema y alargar de este modo la vida útil; que tiene un modo de espera que se activa de forma automática para ahorrar energía; y que es compatible con hasta 70 variedades de cápsulas de diferentes marcas, como Jacobs, Milka, L'OR o Costa, y especialidades, desde el clásico expreso a opciones elaboradas como capuchinos.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.