¿Una cafetera de L’Or por 55 euros? Sí, si aprovechas la rebaja del 45% con la que Amazon tienta a los usuarios

Hay un gesto que se repite casi de forma inconsciente todos los días: prepararnos una taza de café que nos ayude a conseguir la energía necesaria para afrontar la jornada. Una acción diaria (más que necesaria los lunes) que se convierte en todo un ritual para los que se confiesan adictos a esta bebida. La leche a la temperatura idónea, el punto justo de espuma y el café con el amargor que más nos gusta. Así, este ingrediente se convierte en una compra recurrente en nuestro hogar, puesto que no queremos descubrir las consecuencias de despertarnos una mañana y no poder degustar una taza de café. Claro que, además de apostar por un buen grano (ya sea molido o sin moler), necesitamos una cafetera que nos permita exprimir al máximo sus cualidades para disfrutarlas en el vaso.

Tipos de cafeteras hay muchas: las que muelen en café en cuestión de segundos para que disfrutemos de toda su expresión, las populares de cápsulas, las que incorporan tanque de leche, las que preparan dos cafés simultáneos y hasta las que son capaces de elaborar recetas variadas para convertirse en un auténtico barista sin salir de casa. Eso sí, cuantas más prestaciones, más inversión... ¿o no? En Amazon hemos encontrado un modelo que reúne características muy interesantes a buen precio gracias a la rebaja del ecommerce. Se trata de la cafetera de cápsulas L’Or Barista Sublime de Philips que prepara dos cafés al mismo tiempo y varias recetas. Su precio habitual ronda los 100 euros, pero en 20deCompras lo hemos encontrado con un 45% de descuento: ahora puede ser tuya por menos de 55 euros.

Cafetera Philips l'Or Barista Sublime. Amazon

Con 19 bares de presión para garantizar la mejor calidad, L'Or Barista LM9012/60 es el modelo ideal para tener en casa sin renunciar al sabor profesional. De tamaño compacto y fácil de encajar en cualquier rincón, esta cafetera capaz de preparar hasta dos tazas al mismo tiempo de expreso... ¡y de mucho más! Y es que, entre sus indiscutibles puntos fuertes, hay que destacar que es capaz de preparar diferentes tipos de bebida con volúmenes adaptables a nuestros gustos y necesidades (desde 20 mililitros a 270). Lo logra gracias a su sistema para detecta el tipo y tamaño de la cápsula que introducimos.

Además, para aquellos para los que la limpieza es un punto fundamental, esta cafetera incluye una bandeja de goteo que se puede adaptar al tamaño de la taza para evitar que el café no acabe por la encimera.

