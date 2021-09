Un pan con tres Estrellas Michelin

Aunque las posibilidades de encontrarse con un pan malo o regular siguen siendo elevadas, lo cierto es que el nivel del pan en España ha mejorado notablemente los últimos años. Al menos para quienes estén dispuestos a buscar un poco hasta dar con uno que merezca la pena, claro.

¿Pero qué pasa en los mejores restaurantes del país? Hay de todo, pero también se nota un mayor cuidado a la hora de cuidar el pan que se sirve con los sofisticados menús degustación.

Y es que, aunque pueda sorprender, había casos de grandes locales -vamos a hablar en pasado como señal de optimismo panarra- en los que al pan se le prestaba tanta atención como al café del final: ninguna.

En el otro extremo, los restaurantes que cuidan el pan hasta el punto de que ya no es sólo una pieza importante de la carta y el menú, sino que es capaz de funcionar de forma independiente.

Este es el caso de Cenador de Amós, el restaurante del chef Jesús Sánchez que en 2019 se convirtió en el último en sumarse a la lista de los triestrellados del país y que desde 2017 cuenta con panadería propia.

Que un restaurante de esta categoría disponga obrador para elaborar su pan no es raro, pero que tenga una panadería en la que cualquiera puede comprarlo ya es menos habitual.

Algunos de los panes de El Pan de Amós que hemos podido probar. Iker Morán

Ubicada en Villaverde de Pontones (Cantabria) en las mismas instalaciones del restaurante, los panes también se pueden encontrar cada mañana en El Corte Inglés de Santander. Para quienes les pille un poco lejos, también se pueden adquirir en la tienda on-line del restaurante, desde donde las envían a todo el país cada miércoles.

Hemos podido probar algunos de ellos y la verdad es que son excelentes, con sabores profundos, consistencia y todo lo que cabe esperar de un buen pan.

La clave, explica Sánchez, no es otra que buenas harinas, masa madre, fermentaciones largas. A ello hay que sumarle un precio muy competitivo si se compara con las buenas panaderías del país. Una grata sorpresa comprobar que no hay un plus por aquello de la Estrellas Michelin.

Instrucciones que acompañan al envío de pan Pan de Amós

Por ejemplo, el pan Amós -una de las estrellas de la casa- sale por 5,5 euros la pieza de kilo. El de cereales de medio kilo por 3,4 euros también tiene un precio habitual en cualquier panadería de cierta calidad.

Un detalle interesante en el caso de los envíos es que el pan llega casi listo, pero requiere un último toque de horno (entre 10 o 20 minutos, según tamaño) antes de consumirlo. ¿Una concesión a esa manía del pan caliente recién hecho? No parece el caso.

Según se explica en las instrucciones que acompañan los envíos, este método para regenerar el pan asegura que llegue perfecto y, además, facilita congelarlo si se piden varias piezas y no se van a consumir a la vez. Si da pereza el horno, en rebanadas y al tostador también queda estupendo.