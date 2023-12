El truco para que no se te pegue el papel film cuando lo cortas: en tres segundos y sin ayuda

Las soluciones sostenibles son cada vez más recurrentes en la cocina, puesto que los plásticos de un solo uso están en peligro de extinción en favor del medio ambiente y, también, de nuestra salud, ya que evitan que el organismo esté en contacto con microplásticos. Así, ahora los táperes son mejor de cristal, una solución ecológica y, a su vez, más higiénica puesto que se limpian con mayor facilidad. Sin embargo, el orden sigue siendo una prioridad en esta estancia del hogar y hay ocasiones en las que todavía empleamos artículos de usar y tirar.

Por ejemplo, a la hora de envolver bocadillos, guardar restos de comidas o empaquetar porciones de alimentos en el congelador, el papel de aluminio y el de film siguen siendo los mejores aliados. Aunque existen alternativas reutilizables, no siempre las aprovechamos si tenemos a mano estos básicos. Eso sí, aunque parezca una nimiedad, cuando los necesitamos, el sacarlos de sus respectivas cajas para cortar la cantidad que deseamos nos hace perder mucho tiempo en la cocina. Primero ir al cajón en el que los guardamos para, después, extraer el rollo, extenderlo en una superficie, calcular lo que necesitamos y, por fin, cortarlo.

Como lo de perder tiempo en la cocina no nos gusta y tenerlos a mano sobre la encima no es una opción si no queremos aumentar el ruido visual, en 20deCompras hemos seleccionado tres soluciones para almacenar estos productos de forma práctica y tenerlos disponibles siempre sin que estorben. La primera de ellas, además de permitirnos guardar tanto el papel de aluminio como el de film y cortarlos sin tener que sacarlos de la cajetilla, también funciona como soporte para el papel de cocina. Este modelo que se instala en la pared uno de los favoritos de los usuarios de Amazon, donde acumula más de 32.000 valoraciones. También cuenta con un espacio para guardar las bolsas de congelación.

Este modelo incluye espacio para las bolsas de congelación y para el papel de cocina. Amazon

Otra opción para quienes no quieren tener un nuevo artículo instalado en la cocina es disponer de un dispensador que puede almacenarse en los cajones y que cuenta con un sistema de cuchillas eficiente que permite extraer el trozo de papel que necesitamos sin sacarlo de donde lo almacenemos. Las medidas de este modelo lo hacen compatible con la mayoría de opciones del mercado.

Este dispensador se almacena en un cajón y es muy estético. Leroy Merlin

Si prefieres esta idea de no sobrecargar la cocina, en Aliexpress hemos encontrado un dispensador con una funcionalidad extra: el corte del papel es más seguro ya que en este diseño se han sustituido las cuchillas por una pequeña lengüeta movible que rasga el papel. Además, no tenemos que temer que se mueva ya que cuenta con pequeñas ventosas para adherirse a la superficie.

Este modelo se sujeta a las superficies mediante ventosas. Aliexpress

