Tres claves para comprar bien un soplete de cocina: recargable, giratorio y con bloqueo de seguridad por solo 20 euros

No hace falta trabajar en una repostería o en un restaurante para preparar postres dignos de concursos, de hecho, existen muchos cocineros y cocineras aficionados que sin salir de su casa preparan platos realmente exquisitos. No obstante, hay utensilios de cocina que marcan la diferencia entre quienes quieren quedarse siempre como aficionados y quienes quieren profesionalizarse, aunque sea en el hogar. Y uno de estos objetos es un soplete de cocina, que sirve para flambear y caramelizar los postres, pero no solo eso, también algún cóctel o receta en general. De hecho, se puede usar para dorar pescado, marisco en una pieza de sushi o, incluso, para sellar carnes.

Pero, una cosa es la teoría y la necesidad de comprarnos un soplete de cocina para mejorar nuestras recetas y otra es saber cuál elegir, porque no es tan fácil. De hecho, si queremos escoger el mejor soplete de cocina (o el más indicado) debemos tener en cuenta tres características básicas que debería tener nuestro soplete: ser recargable, giratorio y tener bloqueo de seguridad. La primera es esencial, ya que, si no se puede rellenar de gas una vez terminado, el soplete se convierte en uno de usar y tirar y habremos invertido mal nuestro dinero. Y, tranquilidad, porque no es difícil encontrar uno económico que cumpla con estas tres prestaciones, de hecho, Amazon tiene disponible uno de la marca Sondiko por 20 euros.

Seguro para utilizar delante de niños. Amazon

Seguro, recargable y versátil

Este soplete de cocina es muy seguro, gracias a un bloqueo de seguridad que garantiza que nunca se encenderá por accidente. Además, la base es muy amplia para evitar que se caiga mientras lo apoyamos en una superficie. Por otro lado, su boquilla larga con ángulo y el protector antiquemaduras para los dedos nos protege un poquito más al usarlo.

Otra de las características importantes es que es recargable para que su vida útil no termine a la vez que el gas. Y es muy versátil porque con él podrás caramelizar el azúcar de cualquier postre, glasear el jamón, sellar la carne, tostar verduras y pan, fundir queso, encender tu chimenea… y mil cosas más. Solo tendrás que ajustar la llama para cada uso. Por cierto, su la tecnología de ignición piezoeléctrica permite usar el soplete en cualquier ángulo, incluso bocabajo, con una sola mano y sin esfuerzo.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.