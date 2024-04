Una 'tiktoker' encuentra este producto en un Mercadona de Portugal y ahora muchos lo quieren en España

La cadena líder del sector de supermercados en España, Mercadona, tiene un buen número de seguidores que vigilan de cerca cualquier novedad en sus estanterías, incluidas las que presenta en Portugal.

Es el caso de la tiktoker @chitchatcheyu, que ha publicado un vídeo con algunos productos que encuentra en los supermercados de la cadena valenciana en el país vecino, y se ha hecho viral.

Uno de los más exitosos es una cerveza Steinburg (la marca blanca de Mercadona en este tipo de productos) llamada Tango. En realidad se trata de cerveza mezclada con zumo de grosella.

Según la web HumanBeer, se trata de una cerveza rubia de alta fermentación con un contenido de alcohol del 5,5%", con "un sabor suave y refrescante con notas de malta y lúpulo, y un ligero toque de especias". "Su aroma es afrutado y floral, con un toque de cítricos y levadura", añade.

No obstante, algunos internautas han destacado que no se trata de producto que esté en Portugal y no en España, sino que ya estuvo en los lineales de los supermercados de nuestro país, pero que fue retirado.

Mercadona cuenta con miles de supermercados repartidos entre todas las provincias españolas y Portugal, con una sala de ventas de una superficie media de 1300 m², que responden al modelo llamado comercio urbano de proximidad.

Los supermercados mantienen un surtido en alimentación, droguería, perfumería y complementos donde incluyen sus propias marcas blancas (Hacendado, Deliplus, Bosque Verde...), junto con otras marcas comerciales.