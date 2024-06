Un técnico superior en Dietética analiza unas famosas hamburguesas de Lidl y se lleva una sorpresa

Miodrag Borges es un técnico superior en Dietética y tiktoker que analiza alimentos y productos de supermercado, y en uno de sus últimos vídeos, se fija en unas hamburguesas ecológicas de Lidl.

Se trata de la hamburguesa ecológica 'origen Pirineos', que tiene una "sorpresita".

"La origen Pirineos individual consta de un 98,2% de carne, sal y dos antioxidantes. Esto último no mola tanto", dice Borges en su vídeo publicado en la red social de origen chino.

"Sin embargo, la otra opción, esta que viene por pares y que podemos encontrar en Lidl, contiene únicamente carne de vacuno al 99%, sal y pimienta, sin aditivos", prosigue.

"Por ello, esta serían una opción mucho más recomendable y, de hecho, las he comprado para ver qué tal el sabor", explica el experto a sus seguidores en su vídeo.

Miodrag Borges añade que "dentro de la gama de productos de este tipo estas dos opciones que podemos encontrar en Lidl están, sin duda, entre las mejores de cualquier supermercado".

El experto ha analizado también la carne picada 'origen Pirineos' de Lidl, y ha explicado que se trata de carne ecológica picada de vacuno al 99,97% con solo un 0,03% de pimienta ecológica.

"Por ello, y sin dudarlo, es una gran opción a lo que podemos añadir que sus menos de 13 euros por kilo lo hacen una opción sinceramente interesante", dice.

No obstante, lanza una reflexión: "¿Sigo prefiriendo seleccionar mi propio vacuno y que me lo piquen al momento en una carnicería? Sí". "Pero esto no quita que, dentro de las opciones disponibles en supermercados esta se sitúe sin lugar a dudas en el top", concluye.