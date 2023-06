Cómo funciona la tabla de descongelación rápida con la que evitarás usar el microondas

Hay un nuevo aliado en nuestras cocinas que nos evitará muchos problemas con los alimentos congelados. Por ejemplo, cuando queremos freír una carne o un pescado y no lo hemos sacado a tiempo del congelador recurrimos al agua caliente o la función de descongelar del propio microondas, pero, existe un utensilio de cocina que te ayudará a descongelar los alimentos más rápido sin tener que recurrir a la electricidad o al agua. Se trata de uno de esos trucos prácticos que ocupan poco espacio en nuestra cocina y son de gran ayuda en el día a día.

No obstante, si estás pensando en un artilugio difícil de utilizar o con mucho misterio, te equivocas, porque no es más que una bandeja donde colocar los alimentos extendidos y que se descongelen más rápido. Hablamos de las tablas o bandejas de descongelación capaces de tener listo un chuletón grande en apenas una hora para que no tengamos que sacar la comida un día entero antes del congelador. Con esta bandeja tendremos la carne descongelada en una hora. Mientras que con el microondas podríamos correr la mala suerte de que se descongelara de manera desigual o que algunas partes se cocinaran un poco.

Lo mejor es que estas tablas no necesitan cables ni fuentes de calor. Se trata de una bandeja metálicas fabricadas con una aleación especial que tiene propiedades de transferencia térmica, tanto de frío como de calor, lo que consigue que dos cuerpos con mucha diferencia de temperatura entre ellos, al entrar en contacto, intenten igualarse. Es decir, que si colocamos un chuletón congelado encima de estas tablas esta propiedad consigue que se descongele cuatro veces más rápido que sobre cualquier otro material (como nuestra encimera o un plato).

Descongela tus alimentos más rápido. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Tabla de descongelar Descripción: Bandela de descongelar alimento Marca: InnovaGoods Rating: 4. Autor del rating: 20deCompras Precio: 14.99 Imagen:

Este modelo de 15 euros de Amazon es el más vendido de la plataforma y su superconductividad térmica acelera la descongelación de alimentos sin necesidad de usar electricidad, es decir, de meter tu comida al microondas con la opción de descongelado, por tanto, ahorrarás en tu factura y los alimentos estarán en mejor estado.

Para utilizar esta bandeja de descongelación simplemente tienes que colocar los alimentos congelados sobre esta tabla metálica antiadherente y se descongelarán hasta cuatro veces más rápido sin perder sus propiedades y nutrientes.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.