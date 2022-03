Sistema es la nueva marca que ha revolucionado la comida y la cocina al microondas

Los horarios laborales y el ritmo de vida ajetreado han obligado a muchas personas a comer durante su horario laboral o a trasladar la comida en táperes, calentarla en un microondas y comer en los sitios habilitados de una oficina. Pero, para ingerir todos los días comida calentada en un táper hay que seguir una serie de consejos y, sobre todo, elegir bien los recipientes con características, material y tamaño adecuados.

Los recipientes de vidrio, silicona o cerámica son los mejores, porque resisten el calor del microondas y el frio del congelador y no son perjudiciales para la salud. No obstante, los más comunes son los táperes de plástico, por ello, es muy importante asegurarse de que no contenga BPA ni otros componentes tóxicos para el ser humano. Pero, por mucho que seas el mejor cocinero de la oficina especializado en comida para táper o en cocinar al microondas, seguro que hay recetas que echas mucho de menos y platos que no te llevas a la oficina por culpa del sistema táper de comidas.

En 20deCompras nos referimos, por ejemplo, a la sopa o al caldo que no puedes trasladar en un tazón apropiado para comer con cuchara en la oficina por miedo a que se te derrumbe. Pero, existe una marca que ha reparado en eso, que arrasa en Amazon y que sus táperes ayudan a trasladar todo tipo de comida y, no solo eso, también a cocinar al microondas. Esta marca es Sistema, especializada en tápers y cocina al microondas. Y, la primera solución que nos facilita la marca americana es el táper tazón hermético de 565 mililitros, que te permite llevarte la sopa en invierno al trabajo (¡o el salmorejo en verano!). Podrás estar tranquilo, ya que es se puede congelar, apilar y calentar a alta temperatura en el microondas.

¡Apto para el lavavajillas! Amazon

Sistema en el desayuno

Sistema también te hace más fácil el desayuno, para que no vuelvas a poner excusas para salir de casa sin haber hecho la comida más importante del día: el desayuno. Con este cuenco tan cute, podrás calentar gachas o los cereales que quieras en el microondas, ya que el sistema de ventilación de la tapa permite calentar la comida sin salpicaduras.

Además, el bol desayuno para el microondas sirve de utensilio de cocina y de plato, de modo que se puede utilizar tanto para calentar la comida como para servirla. Por su puesto, al igual que el tazón, este recipiente es apto para el congelador, el microondas y el lavavajillas y no contiene ftalatos ni BPA. Además, cuenta con casi 6.700 valoraciones de usuarios en Amazon.

¡Diseñado en Nueva Zelanda! Amazon

Por último, si se antojan por la mañana unos huevos recién hechos en el trabajo por qué renunciar a ellos con este recipiente para cocinar huevos en el microondas. Además, ahora se encuentra rebajado casi un 20%, por lo que solo te costará cinco euros. No dejes escapar estos 270 mililitros para preparar las tortillas y los huevos más rápidos que nunca.

¡Con sistema antivaho! Amazon

