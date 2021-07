Sí, la freidora estrella de Amazon, al 50%: es de Princess, tienen más de 13.000 opiniones y cuesta 70 euros

Aunque la Operación Bikini ya ha culminado, no podemos descuidar nuestra salud durante las vacaciones y, por ello, debemos cuidar nuestra alimentación y seguir con nuestras rutinas deportivas. Eso sí, sin obsesionarnos porque también debemos relajar nuestra exigencia con ambas cuestiones. Y es que, ¿quién puede renunciar a los vermús de los domingos con los amigos? En ellos, las barbacoas son las principales elegidas, puesto que podemos disfrutar de ellas en cualquier hogar gracias a las propuestas minimalistas que no expulsan humo. Pero no hay festín culinario que se entienda sin unas buenas raciones de calamares, croquetas o patatas fritas, unas delicias que, sin embargo, solemos mantener alejadas de nuestra dieta.

Claro que, desde hace un tiempo, hay unos pequeños electrodomésticos que han reivindicado su lugar en nuestra cocina y han ido ganando posiciones al demostrarnos que son capaces de cocinar estos alimentos con menos calorías. Sí, nos referimos a las freidoras sin aceite, unos gadgets que apenas utilizan eta grasa para cocinar y, a cambio, nos permiten disfrutar de estas delicias de una forma un poco más saludable. Así, no es de extrañar que sean muchas las marcas (y los precios) que han sacado su modelo, así que, ¿por cuál nos decantamos? ¡Por uno que encante a los que ya lo han comprado! Este es el caso de la airfryer de Princess que tiene más de 13.500 valoraciones en Amazon y casi cinco estrellas doradas. Lo mejor es que ahora está al 50% y puede ser tuya por 70 euros.

La freidora sin aceite de Princess rebajada. Amazon

Las prestaciones más interesantes

Un diseño perfecto. El bum por la cocina ha acabado por abarrotar los estantes de nuestra casa y son pocos los huecos disponibles para nuevos electrodomésticos. Por eso, este modelo, a pesar de ofrecer una gran capacidad (¡3,2 litros!), es compacto y de pequeño tamaño, encajando en cualquier rincón.

Fácil de manejar. Esta freidora sin aceite ofrece ocho programas preestablecidos para aprender a usar este pequeño electrodoméstico y sacarle el máximo partido desde el principio. Asimismo, también permite personalizar los ajustes de temperatura y tiempo para preparar diversas recetas.

Fritos, pero 'healthy'. Este dispositivo preparar recetas como patatas fritas, carne, aros de cebolla, rabas, quiches, etc. de forma más saludable, puesto que emplea muy poco aceite y una tecnología de circulación de aire caliente que consigue unos resultados sabrosos y sanos con texturas crujientes y apetecibles. Con estas características, además de freír, podemos asar, hornear, tostar y hasta calentar con función de microondas.

