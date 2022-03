Seas turófilo, o no, celebra el Día del Queso por todo lo alto con estos consejos (¡y los mejores productos!)

¡Feliz Día del Queso a todos los turófilos! Así es como se denomina a los amantes del queso, con esta palabra procedente de la unión de dos términos griegos tyros (queso) y philos (afinidad). Y es que, los griegos, además de términos, saben mucho de quesos. De hecho, según estos datos de la FAO (La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), Grecia es el segundo país del mundo (detrás de Islandia), donde más queso se consume, 25,5 kilogramos por persona.

Pero, una cosa es comer y otra hacer buenos quesos. En esto los españoles saben mucho, ya que España es el tercer país de la Unión Europea que más quesos tiene con algún tipo de indicación geográfica reconocida, más concretamente 29, frente a los 23 de Grecia. Y, de esos 29 españoles, 26 tienen una Denominación de Origen Protegida (DOP). Por tanto, si tú también eres un turófilo habrás probado el queso Manchego, del Roncal o de Cabrales, entre otros. Lo que está claro es que si has leído hasta aquí no hay duda de que eres uno de ellos, así que, celebra el día con estos productos que, seguro, no pasan desapercibidos.

Disfruta del queso como se merece

Comer queso es una cosa, hacerlo bien, es otra. Si de verdad un turófilo quiere disfrutar de un buen queso, el corte es muy importante para ello. La manera de cortar y servir los quesos es clave para disfrutar y realzar el sabor y el aroma. Da igual si son quesos curados, añejos, tiernos o semicurados, lo recomendable es que las piezas tengan un grosos parecido, ni un corte fino ni grueso, y, muy importante, cada corte debe de ir del centro hasta su corteza. Hay veces en las que un cuchillo, si es un queso muy curado, nos puede pasar malas jugadas, por eso, no es mala idea autorregalarte una guillotina para cortar piezas de queso de profesional.

Corta el queso como se merece. Amazon

Tabla de quesos con más de 700 valoraciones

Una vez cortado el queso, la presentación también es muy importante y más si queremos disfrutar de buenos quesos en compañía. Sin duda, la mejor opción para disfrutar de una tabla de quesos es, precisamente eso, una tabla de quesos que incorpore los diferentes tipos de cuchillo y untadores necesarios para todas las variedades de queso. Este modelo de Amazon es ideal, ya que posee cuatro herramientas diferentes para la tabla de quesos, que, a su vez, posee dos cajones magnéticos debajo del tablero.

El tablero de queso tiene una pizarra natural y cuatro posavasos de bambú. Amazon

Por último, los buenos amantes del queso de verdad no compran el rayado, ni para la pasta. Si no que lo rayan ellos mismos, pero con estilo, para que se mantenga todo el aroma del queso y solo se puede conseguir haciendo virutas de calidad. ¿Cómo? Con este cortador:

¡Para profesionales y amantes del queso! Amazon

