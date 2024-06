El único restaurante con estrella Michelin que está ubicado dentro de un aeropuerto

En los aeropuertos se come mal y caro. Es lo habitual. Se diría que es casi la norma no escrita. La hostelería aeroportuaria tiene mala fama. Se dice, y no sin razón, que se aprovechan de que estamos "secuestrados" en el aeropuerto y aceptamos sin alternativa lo que nos ofrecen que, lo dicho, suele ser gastronomía mejorable a precios excesivos. Pero a veces hay excepciones. Hay de hecho un restaurante con estrella Michelin en un aeropuerto, aunque no está en España.

Se llama Mountain Hub y es el restaurante del hotel Hilton Munich Airport, que está, efectivamente en el aeropuerto de Munich, la capital de Baviera, en Alemania. Como dicen los responsables del local, "Mountain Hub Gourmet también significa salir del bullicio".

Restaurante de alta cocina del Hilton Munich Airport, presumen de ser "un establecimiento internacional de categoría mundial". Otros adjetivos que ellos mismos usan son "exclusivo, cordial y cercano".

Aceptado que estamos en un buen restaurante aunque estemos dentro de un aeropuerto, cerquita de la Terminal 2, lo segundo que llama la atención, al menos según la propia Guia Michelin es la disposición semicircular. A eso se añade "su moderno y elegante diseño". Dicen los inspectores de la guía que los comensales se sientan en mesas generosamente espaciadas y que el servicio es "amable, atento y profesional".

"Cercano al estilo de vida purista de los Alpes y exuberante, como un arroyo de montaña", se lee en su web. Esa poesía alpina es la que intenta "cocinar" su chef, Marcel Tauschek. Según Michelín, "los platos, sobrios pero sabrosos, en los que se utilizan productos de calidad".

Un ejemplo: el pichón con rebozuelos y membrillo o el venado con patata y perejil. Según la guía, los platos de Mountain Hub "muestran ideas originales pero también se basan en fundamentos clásicos".

Los menús: de 79 a 185 euros

El Menú Gourmet consta de entrantes: Remolacha (haba tonka y avellana), Calabacín (champiñón y ensalada) y Col Hispi. Prosigue con Aceituno (feta y pepino), Buey de Baviera (parmesano y rábano), Trucha del lago (puerro y espinacas), Pollo de Primavera (colirrábano y espárragos), Panceta de cerdo (Württemberg, morcilla y nabo), Miso (vainilla negra y achicoria) y Rubarb (mojito y almendra). En los postres, Earl Grey (chocolate y bergamota), Queso de cabra (arándanos y nueces), Plátano (cacahuete y caramelo) y Avellana (turrón)

El precio depende de cuánto comamos: 6 platos son 185 euros, 5 platos, 170 y 4 platos, 150 euros.

La oferta del Almuerzo de Negocios Gourmet (algo así como el menú del día para almorzar) varía según la temporada. Pero básicamente es una selección de algunos de los platos del menú gourmet. Cuesta 79 euros, con agua y café. Hay también menú vegetariano, por entre 115 y 165 euros.

Según Michelin, la carta de vinos, que cuenta también con una buena selección de vinos por copas, es excelente. Corre de la mano del sumiller Johannes J. Gahberger, que ofrece vinos de Europa, América y Oceanía (Australia y Nueva Zelanda). Desde vinos ecológicos y naturales, hasta los de primera clase de variedades de uva autóctonas las y rarezas de las bodegas más prestigiosas.

