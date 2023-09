La traducción de un postre español que se hizo viral en redes sociales

En España, a la mayoría de personas les encanta disfrutar de ir fuera de casa a comer. Siempre es el momento perfecto para disfrutar de los platos que ofrecen los restaurantes y no importa si es para desayunar, comer, merendar, cenar o de tapas entre estos momentos tan marcados en nuestros horarios.

Cuando llegamos a los establecimientos, cogemos la carta y nos proponemos elegir la mejor opción entre todos los productos. Un usuario de lo que antes era Twitter ha encontrado un postre que no pasó indiferente en las redes sociales.

El postre del 'tocino de cielo'

‘A thousand sheets of bacon from heaven’, que significa en castellano: mil hojas de tocino de cielo. Esta es la traducción que hizo el restaurante al que un usuario de la red social X, antes conocida como Twitter, de un postre que ofertaban en su carta. Conociendo cómo es el humor de los españoles en internet y la capacidad que tenemos para la creación de memes, las respuestas y reacciones no se hicieron esperar.

El tocinillo de cielo es un postre que tiene sus orígenes en Jerez de la Frontera (Cádiz) y cuenta con pocos ingredientes. De hecho, es a base de yema y azúcar. Este plato con forma parecida a la del flan puede tener un nombre bastante complicado de traducir a otro idioma que no sea el castellano, por lo que el restaurante decidió hacer una traducción más literal y ponerle ‘bacon from heaven’.

Sin embargo, la anécdota no acaba ahí. La otra parte de la combinación que forma el postre ‘mil hojas de tocino de cielo’ son las milhojas, un pastel de forma cuadrada hecho con merengue o crema pastelera entre dos capas de hojaldre, al que se le añade un glaseado por encima. El restaurante lo tradujo separando la palabra en dos partes: mil y hojas, por lo que la traducción acabó siendo en inglés: ‘a thousand sheets of bacon from heaven’.

Una gastronomía llena de picaresca

La gastronomía de un país no solo contiene los alimentos típicos y platos tradicionales, sino que tienen un enorme componente de nuestra cultura y esto puede crear cierto desconcierto a la hora de que los traduzcamos a otra lengua. Algunos de los platos cuyas traducciones generarían ciertas risas si las viéramos escritas, nos lo imaginamos.

Postre brazo de gitano. iStockphoto

-'Gypsy arm’: es un pastel de forma cilíndrica hecha con una base de chocolate o crema encima de una capa enrollada de bizcocho. En castellano se conoce como ‘brazo de gitano’.

Matasuegras Youtube

-‘Kill mothers in law’: un postre típico que Murcia saca a relucir normalmente en Semana Santa y El Bando. Comúnmente conocido como ‘matasuegras’, es una especie de galleta frita y rebozada en azúcar que tiene crema pastelera en el interior.

Postre típico tetillas de monja. iStockphoto

-'Nun tits': un dulce bastante común en Ávila o Burgos y se elabora con harina de trigo, huevo, mantequilla, nata o almendra. En español, su nombre es ‘tetillas de monja’.

-'Cheats on husbands’: es la traducción literal del ‘engañamaridos’ onubense, un postre crujiente de masa de harina, aceite y vino.

