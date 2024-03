Las torrijas son los dulces tradicionales de la Semana Santa. Esta receta, que tiene como ingredientes fundamentales pan, leche, huevos, canela, azúcar y aceite, es un auténtico manjar que además es sencillo de hacer en casa. Esto no significa, ni mucho menos, que los grandes chefs hayan renunciado a concebir torrijas con sello propio, más o menos fieles a la receta tradicional. Por ejemplo, en Madrid son muy famosas las torrijas de la Taberna Antonio Sánchez, la más antigua de Madrid.

La Taberna Antonio Sánchez es toda una institución en la capital. Lleva en funcionamiento desde 1787 en el número 13 de la calle Mesón de Paredes, algo que se hace notar en su antigua decoración.

Su variada carta se compone de productos españoles tradicionales, incluyendo platos como callos a la madrileña, calamares fritos a la andaluza, cocido madrileño, huevos rotos con jamón, pimientos de padrón… y torrijas. El dulce de Semana Santa lleva en el menú de la taberna más de 100 años, siendo un éxito entre los clientes.

Así se hace la torrija de la taberna Antonio Sánchez

David Méndez, chef del local, presentó hace años la receta de la torrija clásica, que lleva el nombre de "la torrija de Antonio Sánchez". Se trata de "una torrija tradicional que lleva leche, pan con una masa muy amigable, una naranja y un limón de los que usamos las pieles para infusionar, canela en rama, azúcar y canela en polvo".

Es un plato sencillo, pero que requiere mucho trabajo de fondo. "La Taberna Antonio Sánchez es el lugar perfecto para probar platos típicos madrileños con una presentación innovadora y creativa", explican desde sus redes sociales. El restaurante también ofrece otra receta de torrijas con pan de brioche, un plato especial para Semana Santa.

Las diferentes versiones de la torrija

Con el tiempo, la tradicional receta de torrijas ha evolucionado hasta el punto de que, a día de hoy, se pueden encontrar elaboraciones hechas en el microondas, sin gluten o para personas que siguen una dieta vegana. No en vano, el postre que marca la diferencia en la Taberna Antonio Sánchez es su torrija con pan brioche, acompañada de helado.

"La taberna ofrece un giro único en la torrija tradicional con su variante que cuenta con una bola de helado y un pan brioche. Esta innovadora combinación le da al plato un toque diferente y lo eleva a un nivel completamente nuevo. Es una visita obligada para cualquiera que visite Madrid y quiera experimentar lo mejor de la cocina española", explican desde la página web del restaurante, visita obligada para turistas.

¿Dónde se comen las torrijas?

Aunque las torrijas son típicas de la Semana Santa española, nuestro país no es el único lugar en el que se come este tipo de dulce o uno similar. En zonas de Latinoamérica como Chile, Ecuador o Perú, también se trata de un postre habitual. No en vano, si nos ceñimos al continente europeo, es en Portugal donde se hace una receta muy similar a la que muchas personas de España preparan en sus casas, pero en el país vecino, curiosamente, se consumen especialmente durante la época navideña.

